Sanremo 2021, Si può dare di più. L’invasione dei giovani per un pubblico di attempati

Gli ascolti confortanti della serata finale diluiscono – per fortuna – la sensazione che deve aver visitato sabato notte anche molti dirigenti Rai, innescata dal risultato della gara. Di fronte a tutti si era aperta la prospettiva di un ribaltamento totale del quadro, con una canzone al primo posto inascoltabile per molto pubblico, l’invasione di cantanti e musicisti giovani, liberi e uguali come se uscissero dalle fottute pareti, grandi bei discorsi sul tentativo riuscito di rinnovare l’audience: e però il tutto accompagnato da ascolti simili a quelli di una fiction media di Rai 1. E questo il Festival, per come lo conosciamo, non se lo potrebbe mai permettere. Poi quei numeri della finale hanno appunto tranquillizzato. Ma a occhio, bisognerà lavorare con un certo impegno su queste ipotesi di futuro e decidere cosa si vuole davvero dal festival a venire.

***

L’esultanza collettiva per il brusco calo dell’età media del Festival – 51 anni, spiega il direttore Coletta sono dieci in meno della media televisiva solita – costringe quindi a pensare agli over 65 che hanno deciso che questo Festival non faceva per loro. E appunto non si osa immaginarli nella notte di sabato a riascoltare la canzone vincitrice, per il loro bene.

***

Da qui, con qualche suggestione che arriva dal web, è inevitabile che venga creato un comitato di solidarietà, costituito da gente attempata, al professore di quelli dei Maneskin. Il quale, come hanno spiegato i vincitori, insisteva curiosamente nel chiedere loro di stare Zitti e buoni. E fornendo così l’ispirazione per il pezzo del trionfo futuro.

***

Come è stato notato, l’anno scorso Fai rumore, quest’anno Zitti e buoni. Il senso alla fine è lo stesso, ma il gioco del titolo opposto rimane curioso comunque.

***

Come sempre in casi simili, mancano i nomi. Il capo operativo di Rai 1 Fasulo dice nell’ultima conferenza stampa – alludendo evidentemente a gente Rai – che vuole salutare quelli che il Festival non lo volevano fare e che adesso si stanno appuntando medaglie sul petto. E parte la sfida a indovinarli, quei nomi, ma immediato arriva anche il provvidenziale chi se ne importa (chi volesse declinarlo con analoga espressione romanesca può farlo).

***

Per questioni calcistiche e che riguardano la squadra del cuore di Amadeus (l’Inter) l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini torna sulla questione conduzione del prossimo anno e invita Ama a completare il Triplete (come successe all’Inter tempo fa, e in una sola stagione, vincendo tutto). Nei panni di Salini è giusto insistere, magari anche ricordando che l’Inter però, dopo il fantastico Triplete in questione, iniziò una traversata nel deserto piena solo di delusioni e durata dieci anni.

***

Bisognerebbe fare un’indagine seria su quelli (esistono, ci sono le prove) che dopo decenni di accanita e desta fruizione di ogni serata del Festival l’altra sera, intorno alle 2, hanno ceduto di schianto e si sono concessi una pausa dormiente fino alla proclamazione dei vincitori. Si tratta di decidere se sia colpa delle lunghezze targate Amadeus o del tempo che passa, fatalmente, costringendo molti a non essere più i ghepardi di una volta. Ed è per quello che Sanremo cerca ormai accanitamente i giovani.

***

Per qualche motivo, sui social si è scatenata la gara a chi trovava più somiglianze fisiche per Willie Peyote (assai simile a Luca Bizzarri e a molti altri). Dopo approfondita analisi se ne trova una che è davvero impressionante: ed è con un personaggio di serie tv, ossia il questore Tassone nella serie di Sky I delitti del BarLume. Peraltro l’attore che lo interpreta si chiama Michele di Mauro ed è di Torino, come Willie P.





