Sanremo 2021 si rianima con Bertè. Siamo tutti “figlie di Loredana”

“Figlie di Loredana”. Dopo averla vista a Sanremo sono tutti “figlie sue”. Perché quando arriva lei, La Bertè, capelli blu, coroncina di farfalle, minigonna, voce voce, si prende il festival e ci porta finalmente nel suo Mare d’inverno. Diventa subito l’eroina dei social, anche per la frase “sono il padre delle mie carezze, sono la madre delle mie esperienze”, tratta appunto dal singolo Figlia di….

Sanremo 2021, Loredana Bertè porta sul palco le scarpe rosse contro il femminicidio: “Al primo schiaffo denunciate”

Su Twitter partono foto di lei con Warhol, di lei con il pancione finto nel Sanremo 86, delle sue farfalle nei capelli, di lei su Playboy, di lei in tutti gli abiti (un album, Dedicato) e “figlia di Loredana” sono le parole di accompagnamento. Tutto questo mentre lei mixa il meglio della sua storia e delle nostre serate a squarciagola, le frasi che abbiamo un po’ cantato e un po’ citato, ci mette la forza (quanta energia, dice Amadeus che è quello che l’ha voluta e ora la guarda come se volesse farsi pure lui i capelli blu) ci mette quella forza e toglie il pallore a un Sanremo condizionato dalla paura di non disturbare.

Sanremo 2021, prima serata. Amadeus: “Un festival per il Paese reale”. Trionfo Bertè, appello per Zaki dalla nostra inviata Alessandra Vitali 02 Marzo 2021

Loredana, apparentemente improbabile, fa invece la vera partita: canta, ricanta, ci costringe ad ascoltarla, chiude con un messaggio contro la violenza sulle donne (“al primo schiaffo denunciate, denunciate”) e porta le scarpe rosse, sul palco. Niente sarà più come prima, dopo di lei. Lo sa Noemi, lo capiscono Gazzè e Achille Lauro. Anche loro sono diventati “figlie di Loredana”.