Sanremo, all’Ariston Vittoria Ceretti, la top model da 900 mila follower

Alta, sottile, bellissimi occhi grigio verdi: la super-modella Vittoria Ceretti (22 anni, originaria di Inzino, Gardone Valtrompia) affiancherà Amadeus in una delle cinque serate del festival di Sanremo, dal 2 al 6 marzo. “Vittoria sarà la mia partner – ha detto il conduttore e direttore artistico – È una super top model italiana che a poco più di 20 anni ha già sfilato sulle passerelle di tutto il mondo, per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea”. Naomi Campbell dà forfait ed è una bellezza italiana a salire sul palco dell’Ariston.

La carriera

Dalla provincia di Brescia alle passerelle più importanti, Vittoria ha iniziato adolescente e ha collezionato centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi. Sicura e determinata, nel 2014 viene scelta da Dolce e Gabbana per la loro campagna pubblicitaria, l’anno successivo Giorgio Armani le dona un’eleganza da diva d’altri tempi. Poi è la volta di Fendi, Valentino, Versace, Ferragamo. Poi ancora Dior, Miu Miu, Chanel Michael Kors, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, Burberry, Versace, Roberto Cavalli, Hermès, Yves Saint Laurent e Givenchy.

Dopo il forfait di Naomi Campbell, a rappresentare il glamour della moda all’Ariston nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus sarà Vittoria Ceretti, a 22 anni tra le top più richieste al mondo, per raccontare una storia di successi fatti anche di rigore e disciplina. Nata a Brescia nel 1998, bellezza eterea, Vittoria Ceretti ha iniziato la sua carriera da supermodella partecipando al concorso Elite Model Look nel 2012. Poi l’esordio in passerella con Dolce & Gabbana e centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per le più celebri maison

Gli amori

Vittoria Ceretti è stata legata a Tony Effe, rapper della Dark Polo Gang. A giugno nel 2020 ha sposato a Ibiza il dj Matteo Milleri, 32 anni. La cerimonia è stata celebrata in una chiesetta di Es Cubelles, nel sud dell’isola spagnola, in gran segreto. Ma due settimane dopo la sposa ha condiviso l’album di nozze su Instagram (900 mila follower): lei in bianco, un bellissimo abito a balze, semplice, il velo in testa, un mazzo di rose bianche e rametti di ulivo; lui con la camicia fuori dai pantaloni, felici e innamoratissimi in posa abbracciati davanti al mare.

Francesca Sofia Novello debutta all’Ariston. Amadeus: “Non indietreggiare”

Annunciata da Amadeus come “per la prima volta davanti alle telecamere”, Francesca Sofia Novello arriva all’Ariston. Abito lungo nero e scollatura vertiginosa, modella e fidanzata di Valentino Rossi viene accolta dal conduttore che ha in mano una bomboletta spray. “Questa è la ‘linea del passo indietro’ -dice Ama disegnando una linea orizzontale sul pavimento – non puoi indietreggiare rispetto a questa linea”. Chiaro il riferimento alla celebre frase che è costata al conduttore tante polemiche. Lei di rimando: “Non lasciarmi da sola, stai vicino a me, sono emozionatissima”.

Le top model all’Ariston

Le modelle sono una tradizione. Nel 1999 Laetitia Casta – che fa andare in confusione Fabio Fazio – è un’apparizione. Diciannove anni, capelli sciolti, italiano imperfetto, diventa la star. Come dimenticare nel 2008 Eva Herzigova con Raimondo Vianello che la corteggia e Veronica Pivetti che fa la parte della finta gelosa? Nel 2014 Bianca Balti, ospite di Fazio, prende una storta per fare il verso alle modelle e Luciana Littizzetto esulta. La top model nata a Lodi, mamma fan del festival, confesserà che “Sanremo è stressante”. Aveva incantato Micahel Caine e Harvey Keitel in Youth, poteva non conquistare l’Ariston? Nel 2016 Madalina Ghenea ipnotizza il pubblico. Francesca Sofia Novello “fidanzata di Valentino Rossi”, partecipa al festival 2020. Finisce travolta dalle polemiche sessiste per la battuta di Amadeus sulle “donne che fanno un passo indietro”, ma ironizza sul palco quando il conduttore prende uno scopettone e pulisce.





