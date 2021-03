Sanremo, Amadeus e il bilancio della prima serata: “I numeri non erano il nostro obiettivo”

Pubblicità

Pubblicità

“Penso che nessuno di noi avesse la contabilità come elemento primario nella costruzione di una kermesse che doveva muoversi e realizzarsi in un habitat davvero difforme da tutte le altre edizioni”. Per il direttore di Rai 1 Stefano Coletta il bilancio degli ascolti della prima serata “è positivo”, nonostante quella che definisce “una piccola flessione rispetto al 2020”, sottolineando che “una comparazione non è praticabile anche alla luce del differimento di un mese, manca all’appello un milione e mezzo di teste che influiscono sul risultato di share”.

Festival di Sanremo, ascolti giù: ecco cosa non ha funzionato di Silvia Fumarola 03 Marzo 2021

Ma il risultato, continua il direttore di Rai 1, “è in linea con gli ultimi vent’anni del festival che più o meno si attestano intorno al 47% come prima serata. Nella precedente edizione non c’era neanche la partita, ieri su Sky, eravamo in un contesto competitivo diverso”.

Festival di Sanremo, Amadeus non supera se stesso: ieri 11,1 mln di spettatori e 46,4% di share. Nel 2020 oltre 12mln e 51,2% 03 Marzo 2021

Amadeus: “Il pubblico a Sanremo fa la differenza”

“Quasi commosso” Amadeus, “era una prima puntata che aspettavamo da mesi con grandissime difficoltà, e i dati mi riempiono di gioia”. Ricorda, il conduttore e direttore artistico, che s’era partiti con l’idea di “un festival della rinascita”, pensando che di questi tempi si sarebbe tornati auna situzione di quasi normalità. E torna sulla questione del pubblico come elemento fondante, “non è una cosa in più ma fa parte dello spettacolo, immagino gli applausi ai cantanti, penso che ci sarebbe stata una standing ovation per Loredana Bertè, il pubblico avrebbe cantato con lei Sei bellissima… Tutto questo – continua Amadeus – porta lo spettatore a casa a essere trascinato nello spettacolo, coinvolto”.

Sanremo 2021, la prima serata: show e applausi finti, Amadeus inaugura il Festival “fatto per il Paese reale” di Silvia Fumarola 03 Marzo 2021

Sanremo, cambia il pubblico: i giovani davanti alla tv

Un dato rilevante, osservano sia Amadeus che il direttore di Rai 1, è quello legato all’età degli spettatori. “Nella storia di Sanremo non si erano mai raggiunti target così, le ragazze tra 15-24 anni superano il 71% di share, mentre sul dato complessivo dei 15-24enni, sia ragazzi che ragazze, siamo quasi al 64%. E’ la prima volta anche rispetto all’anno scorso, c’è un grandissimo ringiovanimento del target – insiste Coletta – ed è legato anche alla scelta del cast fatta dal direttore artistico”. “Spero sia piaciuto anche ai miei genitori ottantenni – aggiunge Amadeus – ma il dato dei giovani mi dà una gioia pazzesca, per anni si è parlato di ‘svecchiare Sanremo’, non era certo il mio obiettivo ma in ogni caso la mission l’abbiamo raggiunta. Siamo orgogliosi e felici”.

Irama verso il ritiro. La proposta di Amadeus per tenerlo in gara

Intanto tiene banco anche la vicenda Irama. Il cantante era stato sospeso ieri dalla gara, e sostituito da Noemi, perché un suo collaboratore era risultato positivo al tampone, positività confermata anche dal test molecolare. A norma di regolamento, Irama deve ritirarsi perché tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore devono osservare una quarantena di dieci giorni, 14 se si tratta di variante inglese. L’organizzazione del festival sta aspettando una comunicazione ufficiale della Asl di Imperia, competente per territorio, “ma a termini di regolamento Irama si ritirerà”.

Irama (ansa)

E Amadeus lancia la proposta: “Vorrei chiedere a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di mandare e tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale. Proporrò agli altri venticinque Big un cambio del regolamento”. Proposta subito sostenuta da Fiorello, “il mondo è cambiato, è cambiata la scuola, si fa la didattica a distanza, cambia tutto, le riunioni del presidente Consiglio si fanno a distanza, ma Sanremo non può cambiare? E’ un’idea meravigliosa far partecipare Irama con il video delle prove, spero che gli altri 25 accettino questa proposta”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest