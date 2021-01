Sanremo, Amadeus si prepara al Festival: “Vitamine e mascherina, se mi ammalo lo farà Fiorello”

Pubblicità

Il gatto e la volpe Amadeus & Fiorello arrivano per il festeggiamento per Vincenzo Mollica, che mercoledì compie 67 anni. In pensione con ironia, il giornalista del Tg1 è la star di Che tempo che fa su Rai 3. Racconta come nacque l’idea dei collegamenti dal balconcino del Teatro Ariston, perché Pippo Baudo non voleva che venisse svelata la scenografia: «Così è successo 24 anni fa» dice Mollica «e così abbiamo continuato». Un gancio per introdurre il collegamento con il conduttore del festival Amadeus e con Fiorello, baffetti alla Clark Gable.

«Mi è venuta un’idea in questo momento» dice Fiorello, «potremmo mettere uno schermo sul balconcino fisso, solo per Vincenzo, che quando vuole può apparire sul balconcino. Noi parliamo e lui interviene».Fiorello è l’unico che sulla polemica sul Festival di Sanremo in piena pandemia, sui dubbi sulla sicurezza, non aveva detto una parola. «Sanremo 2021 sarà la fine della mia carriera, mi porterà alla rovina. Amadeus mi chiama la mattina e mi dice: “Metteremo tutto il pubblico su una nave”, il giorno dopo “Lo mettiamo in una serra”. Stamattina mi ha detto: “Pensa se qualche giorno prima dovessi essere contagiato, dovresti farlo da solo”».

Sanremo 2021, Amadeus annuncia i primi nomi: “Sul palco con me Achille Lauro e Ibrahimovic, Elodie sarà una delle donne del Festival” 29 Dicembre 2020

«Siamo attenti» racconta Amadeus, «sono un po’ ipocondriaco, mascherine, vitamine, distanziamento. Esco per andare al lavoro, come tutti, sperando che non succeda niente. Pensa se dovessi, pochi giorni prima, ammalarmi: il Festival lo devi fare da solo».

Fiorello e Amadeus sul palco dell’Ariston a Sanremo 2020

Mollica li chiama “ragazzi”, Fiorello ironizza: «Ormai siamo nella fase che i prossimi vaccinati siamo noi». E lancia l’idea del giornalista «senatore a vita. Oggi i senatori a vita sono influentissimi, abbiamo visto in questa recente crisi di governo…». Poi entrano scena i fratelli Baresi: «Mi avete emozionato come campioni» dice scherzando Fiorello «per non parlare come cantanti». Scorrono le immagini del Sanremo 2020, Fiorello versione De Filippi, le note di Diodato vincitore con Fai rumore. «Quello che abbiamo visto è bellissimo» dice Amadeus, «dobbiamo fare questo Sanremo con lo stesso spirito, anche se sarà più difficile ancora, chi starà a casa passerà cinque belle serate». «Importante ricordare che l’Ariston in quelle serate non è più un teatro, ma uno studio televisivo» dice Fiorello, «da pubblico pagante a pubblico pagato è un attimo. Ci sarà il pubblico di C’è posta per te. Ci saranno le scale “a distanza”» precisa lo showman. «Amadeus vuole battere il record di durata» continua Fiorello, «pensa a quello che canta per ultimo, lo dovranno svegliare». Poi annuncia che arriverà all’ultimo in città, come il senatore Ciampolillo.

Sanremo, il prefetto: “All’Ariston niente pubblico pagante o su inviti” 20 Gennaio 2021

«Inutile ignorare la situazione politica italiana» continua Fiorello mostrando il titolo “Berlusconi corteggiato dal Pd”, «è un po’ come se Malgioglio corteggiasse la Leotta». «Le immagini delle centinaia di persone sotto il balconcino di Mollica non potremo vederle» aggiunge Amadeus, che rassicura sulle regole sanitarie e annuncia che promuoverà la campagna vaccinale. Il conduttore confessa che fa fatica a non cantare le canzoni, mentre Fiorello cambia gli sfondi alle sua spalle.

Intanto la Rai organizza e rassicura — in attesa dell’audizione del direttore di Rai 1 Stefano Coletta in Commissione di vigilanza, e del Cda fissato il 28 gennaio — il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri fa gli scongiuri. «Ci auguriamo di essere almeno in fascia gialla, nessuno avrebbe mai pensato di affrontare il festival in questo modo. Pensavamo di vedere a marzo una luce in fondo a tunnel».





Go to Source

Tweet Share Pinterest