Sanremo, arrivato anche Fiorello: “Atmosfera meravigliosa, sembra Marte”

Prima delle prove, una chiacchierata su Clubhouse con fan e conoscenti di buon mattino e poi 30 chilometri in bici sulla ciclabile vista mare nella Riviera dei Fiori del Ponente Ligure. Sembra essere questa la nuova routine festivaliera di Fiorello, che è arrivato a Sanremo per entrare nel vivo dei preparativi e prendere confidenza con il nuovo palco dell’Ariston.

Quest’anno il social scelto dallo showman per fare apparizioni quotidiane all’insegna dell’ironia non è più Instagram ma il più recente Clubhouse, il social network con chat audio nato solo pochi mesi fa. E proprio dal social questa mattina ha scherzato sul Festival, sulle sorprese che riserverà ad Amadeus e sulle immancabili polemiche.

Appena arrivato Fiorello si è ‘intrufolato’ nel collegamento di Amadeus con Fabio Fazio a Che tempo che fa, scherzando sul Sanremo ‘marziano’ dei divieti di assembramento e delle misure anticontagio: “L’atmosfera a Sanremo è meravigliosa. Fuori c’era la sonda Perseverance che scattava foto”, ha detto facendo riferimento al rover della Nasa in missione sul pianeta rosso.

D’obbligo, poi, una battuta sui protocolli di sicurezza anti Covid: “La prima cosa che devi fare quando arrivi qua, oltre al tampone, è studiarti il protocollo di 75 pagine: sono arrivato a metà, preferisco aspettare il film”, ha detto scatenando non poche risate. Quindi ha prefigurato l’utilizzo della “vaporella” per stirare gli abiti degli artisti che dovranno arrivare all’Ariston già vestiti con gli abiti di scena. “Quest’anno vedrete i cantanti ‘lessi'”.

Quando al capitolo doloroso dell’assenza di pubblico in sala, ha aggiunto: “Quest’anno il nostro pubblico è l’orchestra. Il maestro De Amicis sarà il capo claque”. Poi, su Clubhouse, si è raccomandato: “Quest’anno il pubblico siete voi, mi raccomando il passaparola”.

Fiorello non si è fatto sfuggire poi l’occasione di ricordare l’ultima polemica in cui è incappato Amadeus, da lui ribattezzato “lo swiffer delle polemiche”: la presenza di Barbara Palombelli “giornalista Mediaset”. “Ma Sanremo è di tutti, è come l’aria. Vi anticipo che voglio ballare un valzer con lei: uscirà il Rutelli che c’è in me”, ha aggiunto Fiorello. Che poi ha fatto una riflessione ‘politica’ scherzando sul futuro e su chi già invoca un Amadeus-Fiorello ter: “L’anno scorso con Conte, quest’anno con Draghi, il terzo non lo faremo sennò ricade il governo”.





