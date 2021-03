Sanremo, ascolti 11.115.000 gli spettatori della prima parte, 43,3% di share

Pubblicità

Per la quarta serata del festival, la penultima prima del gran finale di questa sera, sono stati 11.115.000 gli spettatori della prima parte, con il 43,3% di share. La seconda parte, andata avanti fino alle 2 di notte, è stata seguita da 4 milioni 980mila spettatori e share del 48,2%.

Fiorello l’avevo promesso e l’ha fatto. È entrato in un quadro di Achille Lauro. Con corona di spine, abito tunica nero, rossetto nero, lo showman, in contrasto con il total white da ‘angelo’ di Achille Lauro, i due hanno intonato insieme Rolls Royce, il brano con cui Lauro esordì a Sanremo nel 2019. Prima, però, Lauro, vestito di piume bianche, era sceso dalla scalinata sulle note dell’Inno di Mameli con la bandiera tricolore sulle spalle. Ad aspettarlo in fondo il suo ‘socio’ Boss Doms. A quel punto era partita la marcia nuziale e i due si sono baciati a centro palco. Poi il brano Me ne frego, con il quale ha partecipato al Festival nel 2020 e a seguire Rolls Royce. Al termine dell’esibizione, Lauro è uscito di scena ma Fiorello no. “Sono un quadro, non posso muovermi”, ha ripetuto ad Amadeus. Finché non è stato portato via di peso come fossa una statua.

Gli ascolti quindi continuano a salire, ma sono ancora inferiori rispetto ai dati dello scorso anno. L’altro ieri gli spettatori della prima parte della terza serata di Sanremo 2021, quella dedicata alle cover dei 26 Campioni, erano stati 10.596.000 con il 42,4% di share, mentre se si vuole fare un paragone con i dati del 2020 la prima parte aveva toccato i 12.674.000 con il 52,3% mentre la seconda 5.795.000 ovvero il 56%. La media ponderata della serata di ieri è stata di 8.014.000 spettatori con il 44,7% di share mentre lo scorso anno la media della quarta serata era stata di 9.504.000 spettatori con il 53,3%.

