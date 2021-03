Sanremo, Barbara Palombelli: “Mi aspettavo le polemiche, il festival le attira come una calamita. Farò un monologo sulle donne”

Pubblicità

“Se mi aspettavo le polemiche sulla mia presenza al festival? Probabilmente sì. Anche se ho iniziato in Rai e ci ho lavorato per 22, 23 anni. Credo che Sanremo attiri le polemiche come una calamita, va messo nel conto”. Barbara Palombelli, volto Mediaset e primadonna accanto a Amadeus nella quarta serata del festival, è fiera di essere all’Ariston. Per l’occasione ha scritto un monologo sulle donne. “Parla un po’ di me e anche un po’ di Sanremo” racconta “Ho due figlie che hanno l’età delle cantanti che sono qui e che vengono da realtà difficili come Elodie. Ecco, in questo momento complicato. Vorrei dire a tutte le donne di stringere i denti, di darsi da fare. Spero che dalle mie parole prendano spunto per reagire, mi auguro di trasmettere energia nelle case”.

Sanremo, Palombelli: “Festival attira polemiche come una calamita, sono abituata”

Conduttrice di Forum, Lo sportello di Forum e Stasera, Italia, (detiene il record di ore in video, oltre 700, nel 2020), confessa di essere legata a Sanremo da quando era adolescente: “Quando eravamo ragazzini con Gianni Borgna, Walter Veltroni e Goffredo Bettini, con i compagni di scuola e all’università eravamo già pazzi del festival. Sono abituatissima alle polemiche, mi hanno detto tutti: vai avanti. Ringrazio la Rai che mi ha invitato e Mediaset che mi ha dato l’autorizzazione per venire”. Definisce Sanremo “una fabbrica della serenità”. “Non si deve fermare”, spiega Palombelli “non si è fermato neanche durante la guerra. Spero che questo protocollo di sicurezza verrà replicato. Ho fatto tre tamponi in quattro giorni, ma sperimentare un protocollo così è importante, spero che si riaprano teatri e cinema, che sia davvero una primavera di riaperture. Qualcuno (Francesco De Gregori, ndr), ha proposto di istituire il ministero del divertimento: è giusto, sarebbe una bellissima cosa”. Il festival è legato anche alla sua storia professionale: “Sono stata tante volte a Sanremo – ha ricordato la giornalista – sono stata anche in giuria, l’anno in cui ci tirarono cose perché il nostro verdetto fu contestato. Il festival mi emoziona moltissimo. Devo ringraziare sempre Amadeus e la Rai. “La cosa che mi ha colpito di più di questa edizione è il gioco della regia e della scenografia. All’inizio qualcuno delle persone che stavano con me, come la mia mamma e altri, si sono sorpresi. È stato fatto un grandissimo lavoro, complimenti a Gaetano Castelli e Stefano Vicario, mi sembra che dia molta energia a chi sta sul palco. Spero di prenderla stasera, tutta questa energia e questa luce”. È un Sanremo che piace ai giovani, si è abbassata anche l’età di chi lo segue. “I social sono un grandissimo ascensore sociale”, commenta Palombelli, che sollecita la creazione di una scuola di spettacolo: “Si può fare in Rai, l’ho sempre proposto ai direttori generali ma nessuno mi ha mai ascoltata…”.





