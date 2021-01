Sanremo, cercansi figuranti: ecco i requisiti per diventare “pubblico” dell’Ariston

Cercansi figuranti per il Festival di Sanremo. Come annunciato, e a fronte dell’impossibilità di ospitare pubblico “vero”, pagante o invitato, all’interno del Teatro Ariston in occasione della prossima edizione del Festival (dal 2 al 6 marzo), la Rai ha lanciato una sorta di “bando” per i figuranti che occuperanno le poltrone, come già accaduto in altri programmi tv.

La Rai, si legge in un avviso che sta circolando in queste ore, “sta reclutando, con carattere di urgenza, coppie di figuranti conviventi (claqueur) per le cinque serate in diretta dal Teatro Ariston”. Si segnala che l’impegno è previsto dal 2 al 6 marzo 2021: “È fondamentale avere il requisito di convivente – viene precisato – che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro. Sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione”.

Confermata così la linea scelta da viale Mazzini per rispettare il Dpcm che scadrà il prossimo 5 marzo: niente nave da crociera quindi ma pubblico di figuranti come accade in altri programmi in diretta. “Importante ricordare che l’Ariston in quelle serate non è più un teatro, ma uno studio televisivo” ha spiegato Fiorello ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, “da pubblico pagante a pubblico pagato è un attimo” ha scherzato lo showman che sarà sul palco accanto ad Amadeus.