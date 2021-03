Sanremo, da Matilda De Angelis a Simona Ventura il Festival è un gioco da ragazze

Pubblicità

Dalle vallette di Pippo Baudo, rigorosamente una bionda e l’altra mora, che dovevano accontentare tutti, alle modelle. Sul palco dell’Ariston sono salite tante donne; se la farfallina di Belen ha tenuto banco per giorni, gli interventi di Geppi Cucciari e Luciana Littizzetto baciata da Pippone sono entrati nella storia della tv. Quest’anno Amadeus per il suo festival ha scelto una squadra eterogenea.

Si parte martedì 2 marzo con l’attrice Matilda de Angelis, 25 anni, che è la rivelazione dell’anno grazie alla serie The undoing. Bolognese, occhi da gatto e battuta pronta, è felice di improvvisare. Sa cantare benissimo (da ragazzina faceva parte di una band), duetterà con Fiorello che nei giorni prima del festival le ha inviato “messaggi vocali esilaranti”. Anche lei, nella migliore tradizione, teme le scale: “Ma se è caduta anche Jennifer Lawrence agli Oscar, allora tutto ok”. L’ospite musicale per la serata di apertura è la grande Loredana Bertè, c’è attesa per l’arrivo dell’infermiera Alessia Bonari, simbolo della lotta al coronavirus. Nata a Grosseto, postò il selfie dopo ore di turno massacrante: la mascherina le aveva lasciato i lividi sul viso, un’immagine diventata virale.

Elodie, arrivata settima la scorsa edizione con Andromeda (ma la canzone, nella migliore tradizione del Festival, anche se non è finita sul podio è stato un grande successo), conquista il palco da co-conduttrice mercoledì 3 marzo. Lanciata dal talent Amici, 30 anni, personalità forte, talento e bellezza indiscutibili, Elodie Di Patrizi è considerata una delle artisti più interessanti della sua generazione. Compagna del rapper Marracash, ha cambiato look (ha raccontato con ironia che non fa pace con i capelli), ed è sempre pronta a mettersi in gioco. Con ogni probabilità quando canterà si esibirà da sola perché una delle ballerine che dovevano acocmpagnarla sul palco è risultata positiva, quindi sono state messe in quarantena anche le altre.

Star musicale della seconda serata è Laura Pausini che vinse a Sanremo 28 anni fa con La solitudine. “Marco se n’ è andato e non ritorna più”, lei è ancora qui, più forte che mai. Reduce della vittoria del Golden Globe con la canzone Io sì(Seen), che accompagna il film La film davanti a sè di Edoardo Ponti con Sophia Loren.

Omaggio alle artiste che hanno fatto grande il Festival – si prevedono karaoke sui divani – con Gigliola Cinquetti che proporrà due grandi successi, Non ho l’età e Dio come ti amo e Marcella Bella (Senza un briciolo di testa e Montagne verdi). Stessa grinta, stessa chioma indomabile, con “il coniglio dal muso nero” farà ancora cantare in coro gli italiani over 50.

Per giovedì 4 la primadonna è la top model Vittoria Ceretti, 22 anni: ha calcato le passerelle di tutto il mondo ma confessa di temere le scale dell’Ariston, che restano lo spauracchio di tutte. Bresciana, 900mila follower sui social, fa la modella da quando ha 14 anni ed è pronta a mettersi in gioco. Nel quadro di Achille Lauro entrano in scena due primedonne Emma Marrone e Monica Guerritore: le sorprese sono assicurate.

Venerdì 5 largo alla prima giornalista, Barbara Palombelli, recordwoman della scorsa stagione per le ore di presenza in video sulle reti Mediaset (Forum e Stasera Italia), innamorata del Festival, che ha sempre seguito fin da ragazzina. I due complici Amadeus e Fiorello promettono di farla ballare, tutto è possibile. Sulla sua presenza si sono scatenate polemiche, subito placate. Sabato sarà il turno della giornalista Rai Giovanna Botteri, inviata di guerra, corrispondente dalla Cina durante lo scoppio della pandemia e del lockdown, certo non il tipo di donna che si fa intimidire. Ma anche lei, ospite a La vita in diretta, ha confessato che il palco dell’Ariston fa paura e ha guardatoi ammirato come sono state brave a scendere le scale, lo scorso anno, le colleghe Anna Chimenti e Tosca D’Aquino. Nota per la sobrietà, ha anticipato che vestirà di nero.

La co-conduttrice sarà Simona Ventura, già presentatrice all’Ariston nell’edizione 2004, la più difficile e contrastata. Riuscì a portare sul palco Adriano Celentano e lo fece ballare; da Quelli che il calcio a L’isola dei famosi, una veterana armata d’ironia. Ospite l’attrice del momento, Serena Rossi. Napoletana, 35 anni, ha conquistato il grande pubblico della fiction con Mina Settembre e l’aspetta il varietà di Rai 1 La canzone segreta.

In scena anche Tecla Insolia, 17 anni, cantante a attrice nel film tv La bambina che non voleva cantare dall’autobiografia di Nada. Per lo sport la campionessa Federica Pellegrini, ragazza d’acciaio, campionessa e giudice di Italia’s got talent, che ha fatto conoscere il suo lato del carattere più divertente.





