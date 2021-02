Sanremo, Ermal Meta: “Il mio Festival dalla parte degli Invisibili”

Pubblicità

Porterà all’Ariston “una canzone d’amore, la storia di uno di quegli amori in cui due persone diventano una e smettono di chiamarsi per nome. Tanto che poi, quando uno lo fa, suona quasi strano. Un amore verticale”, come lo definisce lui, “che parte da qui e cerca di salire, ma non si sa mai quale traiettoria potrà prendere”. Ermal Meta parla del suo nuovo disco Tribù urbana che esce il 12 marzo e contiene anche Un milione di cose da dirti, la canzone con cui parteciperà al Festival di Sanremo. Un disco attraversato dalla “gentilezza degli ultimi” e dalla forza dell’esercito de Gli invisibili, titolo di una delle undici nuove canzoni: “È nata dopo un viaggio negli Stati Uniti che ho fatto due anni fa” racconta il cantautore di origini albanesi, “dove ho scattato molte foto e fotografato soprattutto i senzatetto che mi sono trovato spesso davanti, uno di loro mi ha raccontato la sua vita e quel giorno era peraltro il suo compleanno. In quel momento ho pensato subito che la sua fosse una bellissima storia ma che nessuno l’avrebbe mai raccontata, e allora ho deciso di farlo io. Una volta qualcuno mi ha detto: ‘Cerca di essere invisibile perché le persone invisibili poi imparano a volare’, e credo che sia vero, il mondo potrà essere salvato da un gesto di gentilezza. Del resto tutti noi siamo stati invisibili almeno una volta nella vita”.

È successo anche a lui di sentirsi un invisibile, confessa a un certo punto Ermal Meta, ed è stato quello il momento e il motivo per il quale ha preso la decisione di diventare un cantautore e non solo un autore di canzoni da far cantare agli altri, come fino a quel momento. “Mi sono sentito un invisibile quando chi cantava le mie canzoni cercava di spiegarle al posto mio. Mi chiedevo come potessero avere la presunzione di spiegarle, visto che le avevo scritte io. Ero stufo, allora ho deciso di cantarle da solo, così se qualcuno lo chiede posso dare l’interpretazione autentica, essendone l’autore”.

Un disco di canzoni scritte pensando al palco, a come avrebbero suonato interpretandole dal vivo in un concerto. “Ne ho una voglia immensa, ma stavolta mentre le scrivevo mi sono idealmente messo in platea, facendo finta di essere uno del pubblico: ai concerti la maggior parte delle persone va per poter cantare le canzoni e così mi sono messo nei panni di chi viene ai miei concerti e queste canzoni potrà cantarle a squarciagola davanti al palco”. L’album alterna suoni e ritmi elettronici a ballate più tradizionali in linea con il pop mediterraneo: “Il suono è il risultato della commistione di cose diverse, c’è la parte classica del cantautorato perché la lingua italiana ha bisogno di un suono che la sostenga, come avviene nella ballata Un milione di cose da dirti. Ma non sono mai rimasto dentro a un genere preciso, nella musica si trova sempre qualcosa di bello. Le canzoni sono il risultato dei miei ascolti di questo momento. E dipendono anche dallo strumento su cui nascono, una nuova chitarra può suggerirmi una sperimentazione particolare”.

C’è un brano molto bello intitolato Nina e Sara che racconta una storia d’amore tra due ragazze. “Per i sogni siamo mille anni luce avanti, vedi le sonde che arrivano in questi giorni su Marte, ma per quanto conta davvero, per la libertà individuale, siamo ancora nel Medioevo, e lo eravamo ancora di più negli anni Novanta nel Sud Italia, dove questa storia è ambientata. Nasce da una storia personale” aggiunge Meta, “a 16 anni avevo una fidanzata, la mia seconda fidanzatina, molto strana anche con se stessa, la vedevo come un’anima in pena, non ero in grado di capire cosa avesse. Dopo due anni che ci siamo lasciati l’ho trovata felice fidanzata con una ragazza, era il ’97: fino a quel momento non era in grado di ammettere a se stessa che a lei piacevano le ragazze, aveva questa rabbia, si faceva del male da sola dal punto di vista emotivo. La società non gli aveva dato gli strumenti per capire che ciò che provava non era sbagliato. E la strada è ancora lungo per questo”. Ermal Meta rivela che a ispirarlo nella scrittura di Nina e Sara è stato l’ascolto di Anna e Marco di Lucio Dalla, del quale ha peraltro scelto di interpretare Caruso nella serata di giovedì del Festival dedicata alle grandi canzoni italiane. “Non avevo calcolato le date, il 4 marzo cade il cinquantenario della canzone di Dalla, me lo ha fatto notare la mia fidanzata ma ormai avevo scelto Caruso, la canzone che tutti mi hanno sconsigliato di fare, ma io sono fatto così, cerco sempre di misurarmi con i miei limiti. Mi voglio misurare con questa canzone non con Lucio Dalla, che è inarrivabile”.

All’Ariston non ci sarà il pubblico, sarà vantaggio per qualcuno? “Non posso dirlo perché non conosco le emotività dei colleghi. Di sicuro cantare davanti a un teatro vuoto è un po’ strano e specialmente al Festival di Sanremo, dove la platea è sempre stata appassionata, almeno fino a una certa ora. Il ruolo più difficile sarà dei due conduttori, parlare per tre ore a delle sedie vuote non sarà semplice, almeno noi dopo tre minuti andiamo via, loro non possono. La mia solidarietà va dunque ai due conduttori che devono portare avanti un’intera serata davanti a nessuno”. Lui sarà tranquillo anche perché il festival lo ha già vinto nel 2018, in coppia con Fabrizio Moro per Non mi avete fatto niente: “Stavolta non mi aspetto nulla, vado con uno spirito diverso. Sinceramente mi interessa tornarci anche perché quello è l’unico palco dove si può salire per presentare una canzone che fa parte di un bouquet più ricco contenuto in un disco”.





