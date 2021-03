Sanremo, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta: “Il festival è vivo”. Barbara Palombelli: “E’ uno spettacolo di tutti”

Pubblicità

Pubblicità

“Gli ascolti ci dicono che il Festival di Sanremo è vivo e la migrazione del pubblico verso il calcio c’è stata anche ieri”. Lo ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta, commentando la serata dedicata alle cover. “C’è stato un racconto così vario e ricco che al centro aveva la contaminazione tra canzoni della nostra memoria reinterpretate con l’arte, il linguaggio dei nuovi talenti”. Il dato più importante “è che giovedì sera si è raggiunto il boom sull’interazione del trend 15-24 anni, soprattutto femminile e la media del pubblico del Festival è scesa da 55 a 54 anni”. Amadeus annuncia che Simona Ventura è risultata positiva al tampone e sabato non sarà sul palco dell’Ariston. “Simona è dispiaciutissima, noi le siamo vicini, forza Simona. L’importante è che stia bene”.

Giovedì sera il picco di ascolto della terza serata del Festival è stato di 13 milioni 200mila spettatori, registrato alle 21.46 quando sul palco dell’Ariston Fiorello ha cantato Fatti mandare dalla mamma. Il picco di share, il 52.9%, alle 00.38 quando Madame ha proposto Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano. Barbara Palombelli, primadonna della serata, ha scritto un monologo sulle donne. “Parla anche un po’ di me” racconta “Quando eravamo ragazzini con Gianni Borgna, Walter Veltroni e Goffredo Bettini, con i compagni di scuola e all’università, eravamo già pazzi del festival. Sono abituatissima alle polemiche, mi hanno detto tutti: vai avanti. Ringrazio la Rai che mi ha invitato, e Mediaset che mi ha dato l’autorizzazione, Sanremo è una fabbrica della serenità e non si deve fermare, non si è fermata neanche durante la guerra. Spero che questo protocollo verà replicato. Ho fatto tre tamponi in quattro giorni, ma sperimentare un protocollo così. Qualcuno (Francesco De Gregori, ndr), ha proposto il ministero del divertimnento: è giusto, sarebbe una bellissima cosa”. La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi si sente la madrina dei giovani, e sottolinea come nel festival sia importante il fattore della leggerezza.

All’incontro stampa Zlatan Ibrahimovic strappa sorrisi: “E’ serata una serata rocambolesca, iniziata con un incidente in autostrada e siamo stati fermi tre ore. Ma dovevo arrivare perché Ama senza Ibra non ce la fa”. Il giocatore del Milan racconta, il giorno dopo, la sua esperienza da film: ha fermato un motociclista per farsi dare un passaggio fino all’Ariston. “Siccome nessuno mi avrebbe creduto, ho fatto il video – spiega tra le risate – E siccome nessuno sapeva quello che stavo facendo, solo il mio autista e la mia guardia del corpo, avevo addosso un Gps per seguire il mio percorso e controllare dove stessi andando”. Ibra rivela anche che avrebbe voluto guidare lui, “così tu non sei responsabile, ho detto al motociclista, che quando siamo arrivati ha ammesso che era la prima volta che andava in autostrada”. All’Ariston ha avuto bisogno di “extratempo per calmarmi, avevo troppa adrenalina”. Ritorna poi sul suo stato d’animo rispetto al festival: “Non è il mio mondo, è tutto nuovo per me, ma mi sento bene: sembra che io e Amadeus giochiamo nella stessa squadra da 20 anni. Non mi mette pressione, dice solo: divertiti”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest