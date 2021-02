Sanremo, Il Volo ospite al Festival con un omaggio a Ennio Morricone

Il Volo torna a Sanremo. Dopo la vittoria nel 2015 con Grande amore e il podio nel 2019 con Musica che resta, il trio sarà ospite della seconda serata del Festival, mercoledì 3 marzo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saliranno sul palco dell’Ariston con una emozionante performance in omaggio a Ennio Morricone accompagnati dall’orchestra del Festival di Sanremo che per l’occasione sarà diretta dal figlio del maestro, Andrea Morricone. I tre artisti ripercorreranno le melodie del musicista, compositore e autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, premiato con l’Oscar.

Questa esibizione, la seconda all’Ariston in veste di ospiti, sarà un’anteprima del concerto-evento del Volo che si terrà a giugno 2021, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento dal titolo Il Volo tribute to Ennio Morricone che sarà anche il titolo del nuovo album che uscirà in tutto il mondo per Sony Music entro la fine del 2021.



Il Volo è da sempre legato a Ennio Morricone. All’inizio della loro straordinaria carriera, Piero, Gianluca e Ignazio hanno condiviso con il maestro lo studio di registrazione Forum Music Village e nel 2011 sono stati ospiti al suo concerto in piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano E più ti penso su un medley delle colonne sonore dei film C’era una volta in America e Malèna.