Sanremo, l’ad Fabrizio Salini chiede a Amadeus di restare nel 2022. Il conduttore: “Il triplete? Se c’è l’idea”

Pubblicità

Pubblicità

“Finalmente è arrivato il 7 marzo, come non ero triste e preoccupato il primo giorno, non sono esaltato l’ultimo” dice Amadeus “Sono felicissimo della settimana. E’ stato un Sanremo diverso dagli altri, sarebbe una semplificazione parlare di ascolti. E’ stato fatto uno sforzo immenso, realizzare il festival è stato un fatto incredibile. Sono felice e orgoglioso di tutto quello che è accaduto. Complimenti a tutti i ragazzi che hanno partecipato, sono certo che molti saranno i super big di domani, non solo chi è sul podio. E’ avvenuto un passaggio musicale nella storia del Festival. Volevo fosse l’occasione per cambiare qualcosa ed è accaduto”. Il bilancio del conduttore è positivo. Sanremo 70+1, ne è convinto, lascerà il segno: “Il fatto che 13 milioni di persone abbiano seguito il festival” continua il conduttore e direttore artistico, “rende questo sforzo ancora più grande, immenso. Realizzarlo è stato un fatto incredibile, faccio i complimenti a tutti i cantanti, sono certo che alcuni di loro diventeranno i super big di domani. Non avrei mai potuto fare il festival se non avessi avuto sul palco Rosario Fiorello, il più grande showman che abbiamo e che ha portato allegria. Ho 58 anni, ho fatto feste di piazza, sagre, ma stare davanti al nulla è una cosa che non auguro a chi fa il mio lavoro. Ringrazio l’orchestra, che è stato il nostro pubblico fino alle 3 di notte. I musicisti ci hanno detto di aver vissuto cinque serate eccezionali, che non rivivranno. Ringrazio la mia squadra: Lucio Presta è stato con me sempre, giorno e notte, Niccolò Presta, Gianmarco Mazzi, Gina Cilia, Gianfranco Gallo, la mia famiglia. Questo festival non ce l’ha nessuno nel mondo: viva Sanremo, viva la Rai e viva la musica”. L’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, chiede a Amadeus e a Fiorello di fare marcia indietro rispetto alla decisione presa e quindi di fare il Festival anche nel 2022. “Spero che il prossimo festival sia quello del triplete per Amadeus e Fiorello. Si meritano l’applauso di quella sala” dice Salini, “Amadeus come Fiorello fanno parte del patrimonio di questa azienda. Quindi il patrimonio va valorizzato ancora di più. Il Festival ha un percorso che non nasce un mese prima, è lungo quasi un anno: quest’anno è stato maledettamente drammatico, difficile, complesso. La loro capacità è stata quella di non perdersi mai d’animo e di puntare all’obiettivo. Ci siamo dovuti adattare al momento. Per un artista e un conduttore come Amadeus non avere il riscontro del pubblico è quasi come non avere ossigeno. Il loro sforzo non è stato il triplo, di più. E’ come un giocatore che non riceve l’assist. Loro sono andati in gol tutte le sere”. “Sono stati due anni straordinari – replica Amadeus – e tutto parte sempre dall’idea, se c’è l’idea si procede. Ne parliamo, vediamo se c’è l’idea…Quello che ho detto sabato, l’ho detto in maniera consapevole, dopo averlo valutato con Rosario. Pensiamo che Sanremo sia un grande evento, non un programma tv: servono energia, forza, idee. Ringrazio l’amministratore delegato della proposta. L’idea ora è di fermarci un attimo. Poi se la Rai lo desidera, se il pubblico lo desidera, se si ritrova l’energia, l’idea, vediamo. Al festival si lavora per un anno o quasi, quest’anno è come se fossero stati due anni in uno. Non ho mai ipotizzato di poter fare il direttore artistico del Festival di Sanremo nella prossima edizione, senza presentarlo. Per come sono fatto io sarebbe difficile lavorare dietro le quinte, non perchè voglia apparire. Ho sempre fatto il giocatore in campo, non so se sarei capace di stare dietro”. Lo ripete: “E’ stata una sfida, se non c’è rischio non c’è vittoria” spiega Amadeus “Ibrahimovic è stata una scoperta, un rgazzo sensibile, intelligente, capisco perché è un leader. Quando mi hanno detto che era in ritardo ho detto’ Succede tutto in questo Sanremo’, non avevo calcolato che è davvero un supereroe, ed è arrivato grazie al motociclista”: Rosario Fiorello interviene al cellulare, è in macchina: ringrazia l’amico Ama, e i colleghi comici che lo hanno chiamato esprimendo solidarietà. “Chi fa il mio mestiere sa esattamente cosa fa il pubblico” dice lo showman “il pubblico ti guida, ti dice se ti devi fermare e cambiare argomento. Se ti manca quello sei, in difficoltà. Ci siamo inventati la quadra, ci siamo inventati un mestiere: fare gli spettacoli per nessuno. Bisogna che si dia atto a questa cosa. Domani inizio una nuova trasmissione, si intitola Divano. L’artista Fiorello ha scherzato dicendo che si augura che l’anno prossimo vada male, l’uomo Fiorello dice che spera che l’anno prossimo ci sia un festival bellissimo perché lo voglio guardare. La cosa che ho detto sabato sera è nata come una boutade tra amici: che dici, vado e lo dico che deve andare male? L’ho fatto, Amadeus non ci credeva”. Poi ironizza: “Ho sentito solo numeri, ho letto addirittura la parola flop. 14 milioni, flop. Mi chiedo, ma cosa hanno visto? C’è qualcosa che non mi torna. Grazie comunque, è l’esperienza più importante della mia vita. Se domani mi dovessero chiamare, e mi dicessero che c’è una convention con venti persone direi: ‘Ma davvero??? E’ una folla!'”. Gian Paolo Tagliavia, amministratore delegato di Rai Pubblicità, è soddisfatto: “Il mercato ha scommesso sul progetto e su Rai1. Dicevo di essere ottimista ma non immaginavo di raccogliere più dell’anno scorso: 38 milioni, un milione in più rispetto all’anno scorso. Evidentemente il mercato ha apprezzato la volontà di esserci, ci ha creduto, siamo contenti”. L’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, chiede a Amadeus e Fiorello di fare marcia indietro rispetto alla decisione presa e quindi fare anche il prossimo anno il Festival.”Ringrazio Amadeus” dichiara Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta “perché ha sempre avuto un grandissimo equilibrio e pazienza anche rispetto ai ragionamenti, ovviamente altalenanti, sulla fattibilità o meno. Di solito le grandi star, anche solo per una prima serata, perdono l’equilibrio, lui mantiene sempre grande sobrietà e misura. Amadeus e Fiorello, per la rara capacità che hanno, meriterebbero di rifare Sanremo: per loro è stata davvero una prova eroica. L’ultima parola nelle decisioni spetta all’amministratore delegato, ma per quanto mi riguarda non c’è dubbio sui due”. “Ho letto tante cose ingiuste” continua “perchè la lettura all’inizio è stata solo contabile. Il progetto sul piano musicale era molto coraggioso e ha poi fatto gol, perchè oggi ci ritroviamo a parlare di Madame, Willie Peyote, e altri giovani che hanno portato la rete ad avere una media di 50enni, quando sappiamo bene che a Rai1 siamo over 60”. Nota stonata, è saltato l’omaggio a Stefano D’Orazio, Facchinetti e molti fan hanno protestato: “Chiedo scusa io personalmente, perché non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest