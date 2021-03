Sanremo, Laura Pausini sarà al Festival. Fiorello: “Lady Gaga? Vedremo, per ora Amadeus ha fatto rapire i cani…”

Pubblicità

“Mettiamoci d’impegno io e te, Ama, per regalare cinque serate spensierate, perché questo dobbiamo fare. Ieri a Domenica In, rivedendo le clip della scorsa edizione, ci siamo resi conto che gran parte delle gag non erano state preparate. Quindi, quest’anno non abbiamo preparato niente. Il problema è che se quest’anno va male, siamo fottuti. Ma io e te ormai ci capiamo al volo, siamo come i pappagallini inseparabili, neanche Renzi riuscirebe a dividerci”. Non poteva mancare l’irruzione di Fiorello alla prima conferenza stampa del Festival di Sanremo, primo incontro con i cronisti per il direttore artistico e conduttore Amadeus e l’organizzazione.

Fiorello arriva con il volto quasi del tutto coperto da una mascherina mimetica, “sono venti giorni che siamo qua, è bellissimo ancora più dell’anno scorso, c’è più atmosfera”, si diverte con uno dei suoi bersagli preferiti, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta “ogni volta che parli sono costretto a stare col vocabolario in mano… Nella prossima stagione vedrete che farà un nuovo format, ‘Il poeta misterioso’, in cui dovrai indovinare i poeti che reciteranno con le mascherone”. E alla domanda su Lady Gaga – sull’ipotesi che possa partecipare al Festival, complice la sua presenza in Italia, sul set del film su Maurizio Gucci – “vedremo – risponde Fiorello – per ora Amadeus ha fatto rapire i cani…”.

I gazebo montati davanti al Casinò, i cronisti in attesa di fare il tampone perché solo così si attiva l’accredito che consente l’accesso alla sala stampa, quest’anno in via eccezionale distante dal blindatissimo Teatro Ariston. Il percorso “arancione” è quello che conduce a una sala stampa super organizzata, sei metri quadrati per ogni postazione e lastre di plexiglass a separare gli uni dagli altri. Poco cambia per il lungo tavolo, arricchito da composizioni di ranuncoli, da dove Amadeus e l’organizzazione dichiarano “ufficialmente aperta la 71esima edizione, anzi la 70+1 come spesso ha detto il direttore artistico”, dice il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, “siamo qui con la passione di sempre, quella del direttore artistico e quella di tutta la Rai, di tutti i comparti che sono riusciti a realizzare una meraviglia nel rispetto del protocollo sanitario più rigoroso che ci sia”.

Comincia così la settimana del Festival più complicato della storia, nato nelle intenzioni come “edizione della rinascita”, ricalibrato via via rispetto alla situazione sanitaria, ricostruito (“a maggio, quando ho iniziato a lavorare, speravo che in questo periodo la situazione sarebbe stata migliore”, ricorda Amadeus) nel rispetto delle regole, dei protocolli, senza pubblico all’Ariston ma con tutte le migliori intenzioni per far sì che sia un Festival “storico, non solo per la pandemia – dice Amadeus – ma anche per la forza della musica e delle emozioni che procurerà”.

E con i complimenti a Laura Pausini per la vittoria ai Golden Globe arriva anche la notizia che l’artista sarà al Festival mercoledì “con il suo meritatissimo Golden Globe”, annuncia Amadeus. Che subito dopo riceve la telefonata della vincitrice: “Non ci sono tante parole, ci sono solo cuori che battono e emozioni a mai finire, e tanta Italia, tanta Italia, in questo momento sono in una zona arancione ma io mi sento bianca rossa e verde”.

Domani sera il via alla gara, dei 26 Big in gara ne ascolteremo tredici. L’elenco (in ordine alfabetico, non in ordine di uscita) comprende Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè. Mercoledì sarà la volta di Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote.





