Sanremo, Moreno il Biondo degli Extraliscio primo positivo al Covid tra i Big

Primo positivo tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo, a meno di due settimane dal via della manifestazione. Moreno Conficconi, meglio noto come Moreno il Biondo, degli Extraliscio nel pomeriggio, prima di entrare al Teatro Ariston per le prove, è risultato positivo al tampone rapido. Tutta la band, composta anche da Mirco Mariani e Mauro Ferrara ai quali si aggiunge il feat con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è ora in quarantena in attesa del tampone molecolare. Avviato anche il tracciamento dei possibili contatti avuti dagli artisti, come da protocollo sanitario anti-Covid.

Per la band, che è in gara al festival, è scattato l’isolamento in attesa che il componente risultato positivo venga sottoposto al tampone molecolare. Se venisse confermata la positività, la band potrebe comunque sperare di partecipare al festival se, dopo dieci giorni di quarantena, il tampone risultasse negativizzato.

Dopo il successo ottenuto alla Mostra del Cinema di Venezia dove hanno presentato il film Extraliscio – Punk da balera diretto da Elisabetta Sgarbi, gli Extraliscio approdano a Sanremo tra i 26 Campioni in gara con il brano Bianca luce nera scritto da Mirco Mariani, Pacifico e Elisabetta Sgarbi.

