Sanremo, Naomi Campbell non ci sarà. La top model Vittoria Ceretti co-conduttrice

Naomi Campbell non sarà a Sanremo. L’annuncio arriva in serata dopo i rumors che si erano diffusi per tutto il giorno. A darlo è il conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus, che spiega il forfait della top model è legato alle “nuove restrizioni negli Stati Uniti” contro la pandemia. Naomi Campbell avrebbe dovuto co-condurre la serata inaugurale della kermesse, martedì 2 marzo. L’annuncio arriva nel giorno in cui sul Festival si addensa anche l’incubo di nuove restrizioni nel Ponente ligure, decise dal governatore della Liguria Giovanni Toti fino al 5 marzo “per evitare che la zona di confine possa traghettare l’ondata del virus dalla Francia all’Italia”.

Prima ancora che l’assenza di Campbell fosse confermata, lo stesso Amadeus ha fatto il nome di una new entry tra le co-conduttrici del Festival: quello di un’altra top model, l’italiana Vittoria Ceretti: “La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile – ha detto il conduttore – è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021”.

A ostacolare la partecipazione a Sanremo di Naomi sarebbe stata, dunque, l’attenzione all’andamento dei contagi da coronavirus con la conseguente difficoltà a viaggiare sia per l’Italia che per far rientro negli Stati Uniti.

Peraltro, è nota l’attenzione di Campbell a virus e infezioni, tanto che la routine aeroportuale della “divina” delle passerelle – con l’uso meticoloso di salviette disinfettanti prima di prendere posto in business – è conosciuta in tutto il mondo grazie ai video che lei stessa posta sui social da tempi non sospetti. Un video pubblicato sul suo canale YouTube nel 2019, quindi ben prima della pandemia, mostra la top model acquistare in aeroporto tutto il necessario per un viaggio confortevole, comprese delle salviettine disinfettanti, con cui, una volta salita a bordo, pulisce ogni angolo del suo posto in business class, dopo aver indossato guanti in lattice.

Naomi Campbell in passerella

Vittoria Ceretti va così ad aggiungersi alle altre “conduttrici per una sera” volute da Amadeus: Matilda De Angelis, Elodie, Barbara Palombelli. Se davvero Naomi Campbell dovesse dare forfait, ne mancherebbe ancora una.