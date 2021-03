Sara Compagni: “Io, trainer via web, ho conquistato migliaia di follower”

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/dossier/buddies/buddies-sara-compagni-la-trainer-da-paura/377919/378528?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/dossier/buddies/buddies-sara-compagni-la-trainer-da-paura/377919/378528&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Buddybank continua a tenerci compagnia con buddies, la webserie realizzata da Except con la regia di Pepsy Romanoff e Andrea Folino, che esplora il mondo dei creativi per professione. Annie Mazzola con le sue domande cerca di capire cosa trasforma il dilettantismo in professionismo e quali mentori (o “buddies”) abbiano contribuito al successo degli ospiti. Questa settimana tocca a Sara Compagni che della situazione pandemica ne ha fatto necessità virtù potenziando il suo progetto: Postura da Paura. Personal trainer professionista, a causa di lockdown e chiusure intermittenti, ha reinventato il suo lavoro grazie ai social e gli spazi domestici creando video tutorial su workout attenti alla biomeccanica del corpo umano. Durante una lezione di squat, Annie Mazzola scoprirà il mondo di Sara e come è diventata un caso scuola dai numeri impressionanti grazie alla normalità della sua quotidianità. Se il suo lavoro è rinato in casa, anche i buddies li troviamo lì: i suoi familiari.

Video Buddies





Go to Source

Tweet Share Pinterest