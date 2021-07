Sara Pedri, la Procura analizza il telefono. “Sovrano illuminato”: così scriveva al capo

Pubblicità

La Procura di Trento ha ricevuto la copia forense del telefono di Sara Pedri, la ginecologa di 31 anni scomparsa in Trentino lo scorso 4 marzo che – secondo la famiglia – avrebbe subìto pressioni psicologiche sul posto di lavoro, a Trento. I contenuti del cellullare della donna saranno ora valutati dal pubblico ministero, Licia Scagliarini. Il telefono di Sara Pedri era stato trovato nella sua auto parcheggiata al confine tra il comune di Cis e quello di Cles, nelle vicinanze del ponte sopra il torrente Noce, che con la sua corrente porta al lago di Santa Giustina. La zona è tristemente nota per i suicidi ed è sul fondale fangoso del lago che si concentrano le operazioni, rese però difficoltose dal basso livello dell’acqua nel periodo estivo.

Tra marzo e aprile, per cercare la ginecologa di Forlì che lavorava all’ospedale Santa Chiara di Trento, erano stati impiegati anche i cani specializzati nella ricerca di cadaveri in acqua. Da Genova, inoltre, era intervenuto il Nucleo dei carabinieri subacquei con un eco-scanner e anche i sommozzatori dei vigili del fuoco erano stati impegnati nelle ricerche. Il fiuto dei cani molecolari aveva portato all’inizio del ponte di Mostizzolo, poco distante dal luogo dove il 4 marzo scorso era stata trovata l’auto di Sara Pedri. Le unità cinofile si sono fermate nei pressi di un dirupo alto una cinquantina di metri a cui si accede dalla pista ciclabile ma nessun corpo è stato trovato.

“Sovrano illuminato”: la mail al capo

“Sovrano illuminato”. Inizia così una delle mail che Sara Pedri avrebbe scritto al suo responsabile per annunciargli l’intenzione di lasciare l’incarico di dirigente medico del reparto di ginecologia e ostetricia del Santa Chiara. Mail che è finita nel faldone documentale degli ispettori del ministero della Salute che, per due giorni, hanno acquisito turni e timbrature di entrata e uscita di tutto il personale dell’unità operativa ma anche la lettera di dimissioni e le comunicazioni di servizio inviate da Sara Pedri a colleghi e responsabili del reparto. Atti e risultati delle audizioni serviranno agli ispettori per avvalorare o meno le presunte condizioni ambientali difficili all’interno del servizio materno infantile. “Qualsiasi sia la conclusione a cui arriveranno gli ispettori, non si può far finta che quel brutto 4 marzo 2021 non ci sia stato”, precisa l’avvocato Nicodemo Gentile che rappresenta la sorella e la mamma di Sara Pedri.

“Ansia e terrore”

In reparto, secondo quanto riferito da alcune professioniste che vi hanno lavorato e dalla famiglia di Sara Pedri, il clima per il personale non sarebbe stato facile, con presunte pressioni e umiliazioni. Un clima forse all’origine della scomparsa della donna. “L’esperienza a Trento doveva essere formativa ma purtroppo ha generato in me un profondo stato d’ansia a causa della quale sono completamente bloccata”, aveva scritto la ginecologa in una lettera trovata dai carabinieri nell’abitazione della dottoressa di Cles. In un altro passaggio Sara Pedri scrive: “I risultati ottenuti sono solo terrore. Sono stata addirittura chiamata a colloquio perché ho perso troppo peso”.

Direttore generale Asl resta in carica

Il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, Pier Paolo Benetollo, resta, per ora, in carica e con le sue funzioni. Lo ha comunicato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in conferenza stampa. Benetollo aveva rimesso verbalmente il proprio mandato nella mani della Giunta provinciale perché aveva riconfermato Saverio Tateo, il primario del reparto dove lavorava Sara Pedri.

Settanta ostetriche: “La Commissione non ci ha ancora ascoltato”

Settanta ostetriche della sala parto e del reparto di ostetricia dell’ospedale Santa Chiara avevano scritto una lettera al direttore sanitario Antonio Ferro, chiedendo di essere ascoltate in merito alla vicenda della dottoressa Pedri e al clima lavorativo di gravi tensioni, intimidazioni e vessazioni che sembra essersi determinato nel reparto di ginecologia nel corso di questi anni. “Ebbene, a noi risulta che a oggi la Commissione interna dell’Apsp, presieduta dal dottor Ferro, non abbia ancora convocato queste professioniste” scrivono in una nota Luigi Diaspro e Marco Cont, della Funzione Pubblica Cgil del Trentino.





