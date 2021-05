Saracinesche abbassate e cartoon in piazza, la protesta di centri commerciali e parchi a tema

Pubblicità

Ha il rumore sordo delle saracinesche che scendono giù, la protesta dei centri commerciali che stamattina in tutta Italia chiudono per qualche minuto i negozi chiedendo al governo Draghi la riapertura delle strutture durante i fine settimana. Ma in piazza stamane, e la piazza prescelta è quella romana di piazza del Popolo la piazza più vicina ai palazzi del potere, c’è anche un’altra manifestazione. Forse più chiassosa e colorata, con la sfilata dei personaggi dei cartoon più amati dai bambini. Ma con lo stesso slogan in sottofondo: “Fateci tornare con le porte aperte”. Sono i lavoratori dei parchi a tema, quelli che con l’arrivo della pandemia hanno dovuto fermare la “ruota della morte” e quella “degli innamorati”, le montagne russe e le zattere che in picchiata fuggono da Atlantide. Portando via l’adrenalina di grandi e piccini e migliaia di posti di lavoro.

Covid, martedì 11 maggio la protesta dei centri commerciali: “Fateci riaprire nel weekend” 05 Maggio 2021

Così, all’insegna del “ridateci il week end” in 1.300 centri commerciali, alle 11 i clienti troveranno le serrande abbassate. Un gesto simbolico che coinvolge oltre 30 mila negozi e supermercati, promossa dalle Associazioni del commercio, Ancd-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc-Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione. “Con questa iniziativa – spiegano congiuntamente i sindacati – vogliamo dar voce ai 780 mila lavoratori che chiedono l’immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei festivi e prefestivi, i giorni più importanti della settimana, in termini di ricavi, e fondamentali per aiutare la ripresa economica delle attività commerciali e del Paese”. Non tutti i punti vendita aderiranno. “Abbiamo lasciato la libera scelta ai singoli gestori”, spiegano dal centro Commerciale Maximo, la struttura sulla Laurentina a sud della capitale coraggiosamente ha deciso di inaugurare la struttura lo scorso dicembre con bar e ristorante che non hanno mai potuto iniziare a lavorare veramente. “Un danno economico – spiega Alessandro Allegri, direttore di Maximo Shopping center – che con le chiusure del fine settimana riduce del 65 % le presenze, visto che nel solo week end si contano oltre 100 mila visitatori”. Il che vuol dire, conti alla mano: una riduzione del personale del 50%. “Un danno rilevante – continua – vista la portata degli investimenti sui dispositivi di sicurezza ma anche per gli operatori provati da questo continuo stop&go”. Solo nel Lazio sono 93 i centri commerciali, 65 solo a Roma. “Le chiusure nei festivi e prefestivi – spiega il commissario della Confcommercio romana, Pier Andrea Chevallard – sta generando perdite non più sostenibili”.

Covid, Luna Park, venerdì protesta in tangenziale: “Fateci riaprire prima del primo luglio” 29 Aprile 2021

Accelerare i tempi, questo l’obiettivo della protesta. “Chiediamo che si arrivi subito a una decisione”, dice Alberto Frausin, presidente di Federdistribuzione. Convinto che il messaggio che arriva oggi dalle cittadelle dello shopping sia chiaro. “Un intero settore è in uno stato di crisi da troppo tempo e deve poter ripartire per dare il suo contributo alla ripresa economica”, spiega. E così, la pensa il presidente Vincenzo Schiavo a capo del Centro Commerciale Campania che a Napoli raggruppa 180 negozi. Farsi ascoltare dunque, questo il mandato: anche per questo una delegazione di imprenditori sarà presente a Roma nella speranza di parlare con qualche rappresentante del Governo.

In piazza del Popolo invece in in scena un’altra protesta. Autorizzata e contingentatata quella dei lavoratori dei Parchi del divertimento. Trecento le persone arrivate nella capitale a tenere viva “la magia dei parchi a tema e difendere la dignità umana e professionale di oltre 60.000 lavoratori, tra occupati diretti e dell’indotto”, spiegano gli organizzatori. La manifestazione, indetta dall’Associazione Parchi Permanenti Italiani aderente a Confindustria segue la petizione #NO1luglio, che in pochi giorni ha già raccolto decine di migliaia di firme e che continuerà anche dopo l’evento, allo scopo di anticipare il via libera ai parchi tematici e acquatici, attualmente previsto per il primo giorno di luglio.

Il dossier Coprifuoco a mezzanotte e riaperture. Sfida sulle date di Alessandra Ziniti 09 Maggio 2021

Sul palco, alle 11,30 le mascotte dei parchi del gruppo Costa Edutainment, Leolandia, MagicLand, Mirabilandia, Zoomarine, Gardaland e tanti altri. “Il Governo sta giocando con il futuro di migliaia di lavoratori, molti dei quali sono stagionali e dal 30 aprile hanno perso ogni sussidio – spiega Giuseppe Ira, presidente dell’associazione Parchi Permanenti italiani e di Leolandia -. Le Istituzioni non possono continuare ad ignorarci. Chiediamo di poter aprire prima, come avviene all’estero e come sarebbe logico dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi riferite all’invito ai turisti stranieri di tornare in Italia a partire dal 15 maggio. Sarebbe spiacevole che i vacanzieri trovassero chiusi solo i parchi a tema: le nostre sono attività sicure, all’aperto e i protocolli predisposti lo scorso anno hanno dimostrato di funzionare perfettamente”.

Beppe Costa: “Parchi a tema sicuri, fateci riaprire prima di luglio” di Massimo Minella 11 Maggio 2021

E giù con i dati. Il settore, in Italia contra 230 strutture che nel 2019 hanno generato un giro d’affari superiore ai 400 milioni di euro e 25.000 posti di lavoro diretti (tra occupati fissi e stagionali). Cifre che salgono rispettivamente a 2 miliardi di euro e 60.000 addetti considerando l’indotto composto da hotel, ristorazione, merchandising, manutenzioni. Nel 2020 la debacle: il 20% dei parchi ha rinunciato completamente all’apertura e 5 parchi sono finiti sotto il controllo di fondi di investimento stranieri. Posti di lavoro stagionali andati in fumo: 10.000.





