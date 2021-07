Sarri: “Ronaldo multinazionale poco gestibile, e Pirlo ha pagato l’effetto Guardiola. Io sbagliai a lasciare il Chelsea”

Pubblicità

ROMA – Un anno senza panchina, un anno senza parlare. Per la precisione, 332 giorni: “Non mi è pesato molto stare fuori in questa stagione così strana con gli stadi vuoti. Non c’era l’entusiasmo e la voglia giusta”. Ora che è pronto a rientrare in panchina con la Lazio, dopo aver risolto il contratto con la Juventus, Maurizio Sarri rompe anche il silenzio. “Ora la voglia comincia a prendere il sopravvento”, dice in diretta a Sportitalia il nuovo tecnico biancoceleste, che torna sulla sua esperienza alla Juventus: “Ho fatto un errore clamoroso a lasciare il Chelsea, mi avrebbero dato carta bianca. Vincere non è mai semplice. Era dato per scontato lo scudetto a Torino, sia all’esterno che all’interno. Abbiamo vinto il titolo senza praticamente festeggiarlo, siamo andati a cena ognuno per conto suo. Probabilmente l’anno giusto per andare alla Juventus sarebbe stato questo, visto che a maggio hanno festeggiato il quarto posto. Se ero consapevole dell’esonero? A ottobre ho chiesto allo staff cosa volessero fare: se andare avanti per la nostra strada, con il rischio di andare via entro 20 giorni, oppure scendere a compromessi e vincere il campionato, sapendo sempre che sarebbe stata l’unica e ultima stagione a Torino”.

“Pirlo? L’effetto Guardiola ha fatto tanti danni”

Sulla scelta dei bianconeri di puntare su Pirlo come suo successore: “È l’effetto Guardiola che ha fatto tanti danni alla fine. Si è presa un’eccezione come se fosse una regola e si corre il rischio di bruciare dei ragazzi che dopo qualche anno sarebbero grandi allenatori. Sulla scelta va chiesto ai dirigenti della Juventus, non a me”. Sarri smentisce invece che sia arrivato addirittura alle mani con Nedved dopo Udinese-Juventus. “Non è vero, ci sono state delle normali discussioni post partita. Non mi è piaciuto che la squadra abbia mollato la spina una volta vinto lo scudetto: avrei voluto che avesse continuato ad andare forte per arrivare al massimo alla Champions”.

“Ronaldo è una multinazionale non facile da gestire”

Fece scalpore, a suo tempo, la sostituzione di Ronaldo con Dybala, che poi contro il Milan entrò e risolse la partita: “Non è semplice la sua gestione sotto tutti i punti di vista. È una multinazionale Ronaldo, ha degli interessi personali e bisogna farli coincidere con quelli della squadra. Mi ritengo più bravo a fare l’allenatore che il gestore. Negli ultimi anni sento parlare troppo dei singoli e poco delle squadre. Il futuro di Ronaldo? Se c’è esigenza, meglio perdere un giocatore che cinque”. Dybala con Sarri è stato uno dei migliori della Serie A, l’anno scorso invece ha avuto poco spazio. Come si recupera? “È un fuoriclasse, ha avuto tanti infortuni. La Juventus o ci punta seriamente o è arrivato il momento di cederlo”.

“Il Napoli mi ha cercato a gennaio”

A gennaio, la chiamata del Napoli. Ma la storia del possibile ritorno non è andata a buon fine: “Non era una trattativa vera, hanno sondato solo la mia disponibilità. Perché non sono andato? Non avevo la certezza di poter essere molto utile in corsa e non c’erano tanti presupposti. Ho detto a tutte le società che mi hanno cercato a gennaio che ero a disposizione a fine anno. Lo stesso discorso fatto con la Fiorentina, che mi aveva cercato prima di Prandelli”. A Napoli Sarri ha sfiorato l’impresa, accarezzando il sogno scudetto sfumato all’ultimo e perso in albergo prima della gara di Firenze. “Tutti quelli che fanno sport sanno a cosa mi riferivo. Poi ci si può costruire sopra qualsiasi sfottò, la realtà è che la squadra ha visto uno spiraglio aperto. Chi ha vissuto quella notte sa a cosa mi riferivo, quando sono salito in camera ho visto giocatori piangere per le scale: c’è stato un contraccolpo feroce, come se fosse finito un sogno dopo quegli episodi discutibili. Spalletti? Nell’ultimo periodo non l’ho sentito. Ha l’esperienza giusta, ma in bocca al lupo perché a Napoli è dura per molti motivo. De Laurentiis? Non è un presidente semplice, ma alla fine i risultati li porta”.

“Se vince l’Europeo Jorginho può puntare al Pallone d’Oro”

Filo conduttore della sua esperienza al Napoli e quella al Chelsea è Jorginho, che Sarri ha fortemente voluto a Londra. Adesso il centrocampista italiano, dopo la vittoria della Champions, può essere uno dei candidati per il pallone d’oro: “Se vincesse anche l’Europeo, è chiaro che lo diventerebbe. È un giocatore raffinato, probabilmente non capibile da tutti. Devi mettergli gli occhi addosso e guardare solo lui in partita. È tanto bravo e intelligente che fa sembrare tutto facile, raramente ti rimane negli occhi qualcosa di spettacolare. Questa è la sua grandezza”.

“Insigne da qualche anno è l’italiano più forte”

Higuain, Callejon e Insigne hanno fatto le fortune del suo Napoli. Ma adesso, anni dopo, chi allenerebbe di nuovo Sarri? “Higuain quando si accende è un fenomeno, ma è un giocatore particolare. Callejon è perfetto, ha un rendimento costante. È ordinato, puoi fare molto affidamento su di lui. Se parlo di Lorenzo, mi scappa da ridere. Da qualche anno è il giocatore italiano più forte, anche se viene messo in discussione quando sbaglia cinque minuti. Non viene compreso. Se il gol che ha segnato contro il Belgio l’avesse fatto qualcun altro, sarebbe andato su tutti i tg”.

“Mou? Io non faccio gol e lui non para…”

Nei prossimi giorni Sarri sarà a Roma, dove lo aspetta il derby con Mourinho: “È lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, è roba giornalistica perché alla fine giocherà Roma contro Lazio. Io non potrò segnare e Mourinho non potrà salvare un gol. L’importante sarà fare un grande lavoro in campo, divertirsi e cercare di far giocare la squadra come mi piace. Quando allenatore e giocatori si divertono, lo trasmettono anche al pubblico. Io vicino alla Roma? Siamo stati molto vicino secondo i miei agenti, ma io non ci ho mai parlato”.

“Per la Lazio servono esterni alti”

Il suo pensiero ora è focalizzato solo sulla Lazio. Avrà tanto lavoro da fare, il tecnico toscano, per cambiare il 3-5-2 di Inzaghi nel 4-3-3. “Come si fa? Cambiando i giocatori. Nella rosa attuale della Lazio non ci sono esterni alti, quindi qualcosa bisogna cambiare. Io sono stato etichettato come integralista, ma ho giocato con più moduli diversi nella mia carriera. L’unica cosa che mi sono reso conto di non poter fare è la difesa a tre. L’idea è di partire con il 4-3-3, ma vediamo cosa accade con il mercato. Il ruolo di Lazzari? Non voglio parlare troppo di Lazio, le prime parole da laziale le vorrei fare in conferenza. Ma un giocatore dalla gamba di Lazzari può fare tutto. Il mio obiettivo è costruire una squadra che lavora sodo in settimana per divertirsi la domenica. Lotito? Le esperienze pre campionato sono tutte belle e facili. Mi auguro che le mie sensazioni sono giuste, ma le persone vere si vedono nei momenti di difficoltà”.

“Strano che De Zerbi è dovuto andare all’estero”

Spazio anche per un elogio a De Zerbi, battezzato come possibile ‘nuovo Sarri’: “Sono esterrefatto dal fatto che un ragazzo di quella età scelga un’esperienza all’estero e non ci sia una grande che abbia pensato a lui. Secondo me ha fatto bene ad andare allo Shakhtar, mi dispiace non vederlo nel nostro campionato”. Sarri ha allenato al Chelsea Pedro e Giroud: “Sono due giocatori che non sbagliano mai le finali”. Il primo lo ritroverà contro nel derby di Roma: “Ha avuto una stagione strana, è molto sottovalutato e poi con la Roma quest’anno non ha giocato partite decisive”. Il secondo, il centravanti francese, è molto corteggiato dal Milan: “È un grandissimo professionista, uno di quelli che nel momento del bisogno c’è sempre”.

In chiusura, un commento sull’Italia, che affronterà la Spagna nella semifinale di Euro 2020: “Siamo palesemente la squadra che gioca il miglior calcio. Mi aspettavo una squadra brillante e tecnica. Mancini è stato bravo a individuare i giocatori per fare il tipo di gioco che voleva fare”.





