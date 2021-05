Scandalo Bbc, l’ex direttore dell’Informazione lascia la presidenza della National Gallery

LONDRA. Cade la prima testa nello scandalo della Bbc: lord Tony Hall, che era direttore dei servizi di informazione nel 1995 all’epoca dell’intervista alla principessa Diana ottenuta con l’inganno dal reporter Martin Bashir, ha annunciato le dimissioni da presidente della National Gallery, uno dei più importanti musei londinesi. Continuare nell’incarico, ha detto, sarebbe stata “una distrazione” a causa delle polemiche per il suo ruolo nella vicenda di un quarto di secolo fa e dunque un danno per la National Gallery.

L’inchiesta interna condotta dalla Bbc per appurare le circostanze dell’intervista, assegnata a un ex-giudice della Corte Suprema e conclusa questa settimana, ha determinato che una precedente indagine ordinata da lord Hall nel 1996 fu “deplorevolmente inefficace”. In una dichiarazione che ha accompagnato l’annuncio delle sue volontarie dimissioni dalla presidenza del museo, incarico che ha assunto nel 2020, l’ex-direttore dei tg della Bbc afferma: “Sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto venticinque anni or sono e credo che la leadership significhi assumersi le proprie responsabilità”, un’ammissione implicita che riconosce le proprie colpe per quanto è avvenuto. Gabriele Finaldi, il direttore italo-inglese della National Gallery, ha ringraziato lord Hall per il lavoro svolto al museo, e sir John Kingman, vicepresidente del consiglio di amministrazione del museo, ha aggiunto che la National Gallery è “molto dispiaciuta di perderlo”.

La polemica continua a focalizzare l’attenzione dei media inglesi e del mondo politico. L’inchiesta ha dimostrato che Bashir falsificò dei documenti su presunte somme pagate dai servizi segreti britannici a membri della casa reale per spiare Diana, come mezzo per persuaderla a farsi intervistare; e che la Bbc non ha successivamente indagato sull’imbroglio come avrebbe dovuto o ha addirittura cercato di nasconderlo. Ciononostante vari giornali e commentatori avvertono che il governo conservatore di Boris Johnson potrebbe strumentalizzare una pur grave mancanza da parte della radiotelevisione pubblica per tagliarle i fondi e favorire così il lancio di due nuove reti di news private di destra, sul modello di Fox News negli Stati Uniti, considerate più pronte a sostenere Downing Street.

A parte le pesanti critiche alla Bbc da parte del principe William e in diversa misura anche del principe Harry, il conte di Spencer, fratello di lady D, ha chiesto alla polizia di verificare se ci sono gli estremi per delle incriminazioni per frode o ricatti. Un portavoce di Cressida Dick, capo di Scotland Yard, non ha voluto commentare se la polizia ha ricevuto una lettera dal conte. Dopo avere deciso in precedenza contro un’indagine criminale, nei giorni scorsi Scotland Yard ha reso noto che esaminerà le nuove rivelazioni per assicurarsi se siano emerse prove di reati.