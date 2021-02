Scene dal maxiprocesso alla ‘ndrangheta

Pubblicità

Pubblicità

LAMEZIA TERME (Catanzaro). Gli imputati sono quasi tutti maschi, ma in questa storia pesano le donne. Le madri che prendono il posto degli arrestati, ordinano fedeltà e invocano vendetta. Quelle che leggono lo stesso loro destino nel futuro dei figli e vogliono scappare. Le mogli che ripudiano il marito pentito, a volte per terrore, a volte per convinzione. Dall’altra parte, Annamaria Frustaci, pm della Direzione antimafia. In mezzo, un collegio giudicante al femminile: Brigida Cavasino, Claudia Caputo e Gilda Romano.

Benvenuti in aula ma mettetevi comodi. Il maxiprocesso di Lamezia Terme alla ‘ndrangheta durerà almeno due anni. Anche per questo, sul raccordo ci sono le indicazioni per Reggio, Cosenza, la zona industriale, il Cnr. E per l’Aula Bunker.

Qui i tempi della giustizia, mai rapidi per tradizione, si avvitano. A qualcuno non piace un processo elefantiaco. Il rischio è che molti escano per decorrenza di termini e poi prendano la via delle montagne, o l’autostrada. Sollevate centinaia di eccezioni, alcune così così. “Obiezione: a quei tempi non esisteva la provincia di Crotone!”. L’avvocato Leopoldo Marchese dice: “Bisognerà fare udienze anche in agosto”. Per ora è una specie di Grande Zoom, dove qualche volta il microfono resta aperto, e perfino la Corte perde la pazienza. La regia tiene le tre giudici come videata centrale. Spettatori interessati dalle carceri, Sollicciano, Poggioreale, Nuoro, L’Aquila: tutti uomini, spesso in tuta. Sempre accompagnati da un agente penitenziario.

Nei primi giorni, due ore solo per leggere i nomi degli imputati. Da aggiungere i loro legali, quelli delle parti civili: la presidenza del Consiglio, i ministeri, la Regione, le associazioni, i Comuni del Vibonese, anche quelli minuscoli come Sant’Onofrio o Stefanaconi, dove i portatori dell’Affruntata vengono ora sorteggiati o scelti fra i membri della Protezione civile, e la processione non si ferma più davanti a certe case. Mezz’ora per trovare un nuovo modo di fare l’appello – “vediamo se funziona”. Alcuni imputati devono cambiare carcere per seguire le udienze e deporre, se c’è traffico si ritarda. Ma anche questa è una vittoria di Nicola Gratteri: pensate quanto tempo in più con le udienze in presenza. Qualcuno le chiamerà smart hearings.

L’aula in un call center ristrutturato

Gli imputati sono 325, altri 91 hanno scelto il rito abbreviato. Non mancano gli omonimi, certi cognomi si ripetono, meglio mettere i soprannomi: u Musichiere, u Zazzu, Malutempu, u Niru, Satizzu e (chissà perché) Mangano; 600 i legali, oltre 400 i capi di imputazione ma il numero è variabile, un’aula di 3.300 metri quadrati dove 947 persone possono stare sedute a distanza di sicurezza. Un migliaio i testimoni dell’accusa, per la difesa saranno il doppio. L’aula bunker, un call center abbandonato, ristrutturata con 4,7 milioni per la gioia dell’ex ministro Bonafede: la Regione – era ancora viva Jole Santelli – ha concesso lo spazio.

Antonio Salvati, giudice da vent’anni in Calabria, si lascia andare in un forum con le associazioni di volontariato: “Dovreste protestare un po’ di più, in modo pacifico, certo. L’aula del maxiprocesso di Lamezia è stata messa su in cinque mesi: per l’ospedale di Palmi il piano è partito tredici anni fa, e siamo ancora al punto di partenza” (intanto la sanità è stata devastata). E la sua collega Concetta Epifanio: “Tempesto il ministero della Giustizia di chiamate, non mi rispondono nemmeno. Teniamo i faldoni in stanze dove piove, facciamo le udienze con il cappotto”.

La generazione del riscatto

Ecco un’altra puntata dell’ultimità della Calabria. Dagli ospedali alla questione criminale, a voi studio. Gli occhi di una regione intera vanno ora su Lamezia, di questo processo non saranno solo importanti l’inizio e la fine. Grazie alle associazioni, alle forze dell’ordine, alla magistratura, i cittadini stanno riconquistando parola e forza. Sta nascendo la generazione del riscatto, anche se certe scelte sono paracadutate. Commissariata la sanità, tutti i partiti e molti Comuni; commissariato il porto container di Gioia Tauro (che va benissimo). L’unico candidato alle regionali per ora è il sindaco di Napoli ed ex magistrato, Luigi de Magistris.

Ma anche la giustizia ha il suo indotto, e il maxiprocesso ne è il miglior esempio: fa riaprire gli alberghi e riempie le caserme. Considerati imputati, vessati, vittime, giudici, avvocati, cancellieri, infermieri, militari e agenti, carabinieri, finanzieri e vigilantes, cronisti locali e grandi inviati dall’estero, arriviamo al coinvolgimento diretto e indiretto di decine di migliaia di persone. Quello che fa paura è l’altro indotto, quello dei clan. Spesso si tratta di “una cosicella l’anno”, “un pensiero, un fiore”, l’estorsione della porta accanto. Perfino in natura: chiedono l’olio. Dicono che li manda il Supremo, lo “zio Luigi”, “quella persona”, il “Comandante”, non c’è bisogno di aggiungere Mancuso.

Gli affari d’oro si fanno con la cocaina

È vasto lo spettro delle influenze, la sopraffazione sono i biglietti gratis del Luna Park, le auto date in prestito, i vestiti presi o pagati dieci euro, per sfregio. La cassa comune della cosca si chiama “bacinella”. Il taglieggiato dagli usurai della cosca viene picchiato: abbattono gli alberi e gli avvelenano il cane. Gli spaccano due incisivi e un molare. Ma gli affari d’oro si fanno con i quintali di cocaina che arrivano dal Brasile, le fiduciarie del Liechtenstein che riacquistano beni sequestrati offrendo 3,2 milioni di provenienza illecita, gli alberghi e i villaggi turistici. Ai picciotti vengono lasciate le briciole e una vita da schifo. Dentro e fuori, condannati a fare paura, temuti ma segnati a vista, stressati e drogati, paranoici e con il “ferro” addosso, senza lieto fine.

La cosca pretende di comandare su tutto: impongono a Mario L. di interrompere la relazione con Giuseppina C. Uccidono Filippo Gangitano perché era gay, conviveva con il suo compagno e disonorava il clan: gli spara il cugino Andrea Mantella, ora fra i collaboratori di giustizia.

La novità sono i pentiti

I 58 pentiti sono la spina dorsale del processo, tutti dicono che lo hanno fatto per i figli. Prima, volevano ammazzarsi a vicenda. Sono un fenomeno nuovo, la criminalità calabrese è sempre stata blindata, pentirsi significa denunciare i familiari (dove famiglia non è sempre una bella parola). Parlano sempre in video di spalle; da un sito riservato, distinto da un numero progressivo, parlano di vivi e di morti: la locale di quel paese era guidata dal “fu” perché la storia di questo processo prende venti-trent’anni, e spesso il potere si prende e si perde sparando. La pm Frustaci chiede i precedenti, Santino Mirarchi risponde così: “Sono assai, non me li ricordo più. Associazione mafiosa, estorsione, traffico di droga, poi ch’ cchiù? (e che altro?). Già, oggi confesserò degli omicidi. Ho ucciso e aiutato a uccidere. Una volta non ci sono riuscito perché mi si è inceppata la pistola”.

ll killer con due lauree

La vita di Gennaro Pulice non è stata facile. Porta il nome del nonno: “Era esponente di quella ‘ndrangheta antica che cercava il consenso sociale, non i soldi”. Ha ucciso per la prima volta nell’anniversario della morte del padre, aveva sedici anni, doveva vendicarlo per ordine della famiglia. Ha ammazzato di nuovo prima di diventare maggiorenne. È diventato santista, e cioè membro della società maggiore, per meriti acquisiti, quasi una laurea ad honorem. Poi due lauree le ha prese sul serio, in Giurisprudenza e Scienze giuridiche. Parla le lingue, ha esperienze internazionali di business. Ha un cappellino di lana, parla un italiano quasi barocco: “Potrei fare un plumbeo monologo, il patrimonio cognitivo del mio vissuto è fatto di una totale illegalità. A volte sono apodittico, a volte rapsodico”. Di sicuro è la memoria della sua famiglia, l’evoluzione della ‘ndrangheta: dalle tradizioni, dal giuramento con la goccia di sangue, alla grande espansione al Nord, le infiltrazioni. “Ci siamo addentrati camaleonticamente nella vita pubblica del Paese. Arrivato ai vertici dell’organizzazione, avevo il potere di punire quelli della società minore, ammazzarli, inventarmi un traffico e avvertire le forze dell’ordine per incastrarli. Quale che fosse il reato, l’imperativo era dare la colpa agli altri”. Poveri picciotti.

Palermo era un’altra storia

Inutile fare confronti con l’altro maxiprocesso, quello alla mafia firmato Falcone e Borsellino, anche se alla stampa straniera piace pensarla così. Lì era sotto inchiesta la Cupola, qui è un processo alla galassia mafiosa dei Mancuso, zona di Vibo Valentia: certo potente e capace di far saltare con un’autobomba un vicino troppo ostinato, in prima fila negli appalti e nel narcotraffico, a pieno titolo nella ‘ndrangheta che si è fatta massoneria deviata, in rapporti con la mafia siciliana. Mai toccata in dieci anni. Coinvolta nella tragica sparizione di Maria Chindamo, madre di due figli, non c’è ancora un posto dove piangerla. Non c’è come a Palermo un superpentito come Tommaso Buscetta, anche se molte verità potrebbero arrivare da Emanuele Mancuso. Il figlio del boss Luni, “l’ingegnere”, teme per la figlia di 30 mesi che è rimasta in custodia alla sua (ex) famiglia. “Mi ricattano, ma voglio darle la vita serena che io non ho avuto”.

Il teorema Gratteri

Il capo della Procura di Catanzaro e i suoi quattro sostituti hanno scritto diecimila pagine (cercate per parole chiave: cocaina, appalti, estorsioni, omicidi…), per dimostrare che i Mancuso sono l’articolazione nel Vibonese di una ‘ndrangheta ormai unitaria. Non solo spartizione del territorio, ma scambio di favori, di lavori pubblici e inviti ai matrimoni, macrostrategie condivise, come per i cantieri della Statale Jonica 106. Certo, capita che l’equilibrio si spezzi, le faide restano una questione locale. Negli anni si è affermata una sola logica: restare sotto traccia. La nuova ‘ndrangheta ha il colletto bianco, bussa alla politica e alle istituzioni. Ma spesso la porta è già aperta.

Sul Venerdì del 12 febbraio 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest