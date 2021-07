Schiaffi e calci al rider durante la festa per la vittoria dell’Italia: il video dell’aggressione

Pubblicità

Nelle immagini amatoriali girate con uno smartphone si vede una folla di giovani accalcati in mezzo a piazza Yenne a Cagliari che, incuranti delle regole sul distanziamento sociale e senza alcuna mascherina, spintonano un rider a bordo di uno scooter sino a farlo cadere sull’asfalto. E mentre altri giovani cercano di placare gli animi, sull’uomo piovono schiaffi, calci e colpi di asta di una bandiera Tricolore. Qualcuno lo aiuta a risollevare lo scooter, tenendo a freno altri giovanissimi e così il rider può riprendere la sua corsa e il suo lavoro. Migliaia i commenti tra chi grida “vergogna” e chi sollecita maggiori controlli e invece chi chiede “giustizia” per il rider auspicando che i giovani vengano riconosciuti nel video e sanzionati. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha condannato duramente l’episodio e ha annunciato di aver convocato per domani il rider – un uomo di 51 anni padre di due figli – in Comune per chiedergli scusa a nome di tutta la città





