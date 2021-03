Schwazer a Sanremo: “Mia figlia mi vedrà alle Olimpiadi”

“La mia bimba mi vedrà in gara: prima per le qualificazioni e poi alle Olimpiadi. Ho tanta determinazione, voglio chiudere questo cerchio perché ho vinto in tribunale, ma sono uno sportivo e ora voglio vincere in gara”. Queste le parole di Alex Schwazer dal palco di Sanremo. Il marciatore, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, dopo essere risultato positivo ad un controllo anti-doping nel 2012, e squalificato fino al 2016, nello stesso anno viene trovato ancora una volta positivo e squalificato per ben otto anni. Schwazer si è sempre dichiarato innocente. All’inizio di quest’anno, il tribunale di Bolzano ha chiesto l’archiviazione del caso sostenendo che il campione di urina dello sportivo era stato alterato dolosamente per impedirgli la partecipazione ad altre gare. “Ho trovato un giudice coraggioso, che è voluto andare fino in fondo per vederci chiaro: nella sfortuna è stata la mia fortuna – ha osservato il marciatore azzurro, medaglia d’oro olimpica a Pechino2008 – Ora voglio essere di nuovo giudicato dalla giustizia sportiva con i fatti emersi. In questi anni ho perso un’Olimpiade e tante altre gare, non voglio perderne altre. Nessuno mi ridarà quello che ho perso perché non si può tornare indietro, ma si può rimediare permettendomi di non perdere altre gare senza colpe”.

“Nessuno mi ridarà quello che mi hanno tolto, ma quello che si può fare è non perdere altre gare. Ho tanta determinazione a chiudere questo cerchio, perché io sono uno sportivo, e ho vinto in tribunale ma voglio tornare a vincere sul campo” ha spiegato ancora Schwazer sottolineando l’importanza degli affetti in questa vicenda: “Mia moglie è stata importantissima, mi ha dato una famiglia e ha dato nella mia vita alle cose il giusto peso. Questa vicenda è stata molto pesante, ma sapevo che a casa c’era la famiglia che era ancora più importante”.