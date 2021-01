Sci, Brignone terza nel superG di Crans Montana. Vince Gut-Behrami

L’urlo di Fede. Dopo un mese di sofferenza, perdita di fiducia, forse pressione subìta dalle compagne stravincenti, Federica Brignone torna sul podio: è 3^ nel superG di Crans Montana, in Svizzera, dove chiude in 1’16”65, in ritardo di 1”02 sulla vincitrice, la svizzera Lara Gut-Behrami. Seconda (in 1’16”56) l’austriaca Tippler. Nei dintorni del podio altra Italia con la romano-piemontese Francesca Marsaglia, 30 anni, 4^ a soli 4 centesimi dalla compagna di squadra.

Sci, bis di Feuz a Kitzbuehel. Innerhofer è quarto 24 Gennaio 2021

Quarto podio stagionale

Per Federica, 30 anni, vincitrice della coppa generale l’anno scorso (unica italiana a riuscirci), è il 4° podio stagionale (e il 2° in superG dopo il 3° posto in Val d’Isere), il 43° in carriera. Che sarebbe tornata lo aveva detto nei giorni scorsi anche Sofia Goggia (“sento già i suoi artigli addosso”), vincitrice delle due discese svizzere e oggi finita fuori classifica dopo aver saltato una porta poco prima del traguardo. Stessa sorte di Elena Curtoni ieri 3^ alle spalle di Sofia mentre Marta Bassino, la leader del gigante, chiude 8^ (a +1”41) e la 23 enne Laura Pirovano, ieri 4^ nella libera, chiude giovane Laura Pirovano 17^ a +2”02. Ma il maggior rammarico è di Goggia, la campionessa olimpica avrebbe avuto chance di tornare sul podio anche in superG: “Peccato, occasione sprecata, non avrei vinto ma sarei salita di certo sul podio. Vado via da Crans Montana come dopo aver fatto un bel pasto e poi saltato il dessert, rimane un po’ di amaro in bocca. Spero di riprenderlo nelle prossime gare”.

Sci, Sofia Goggia imprendibile: vittoria bis in discesa a Crans Montana, trionfo n.100 per le azzurre in Coppa del mondo di Alessandra Retico 23 Gennaio 2021

“Una bella prova”

La leonessa Brignone ruggisce: “Sì un bel risultato perché io oggi avevo pochi riferimenti, ho fatto un poco da apripista, non era facile tatticamente, ma ho fatto una bella prova, l’avevo studiata bene, in alcuni punti ho avuto troppo rispetto, non ho spinto a tutta, spero di riuscirci presto”.