Sci, Mondiali; l’argento di De Aliprandini gli dà coraggio: proposta di matrimonio a bordo pista

CORTINA D’AMPEZZO – Sicuramente lo aveva programmato da tempo ma probabilmente a dargli coraggio è stato proprio l’argento di De Aliprandini. Fatto sta che proprio nel giorno della splendida medaglia azzurra nel gigante maschile ai Mondiali, uno degli addetti alle piste, il 37enne Federico Gaspari, ha deciso di inginocchiarsi davanti alla fidanzata, Annabella Meola, e lo ha chiesto di sposarlo. Ha ricevuto il fatidico “sì” ed è stato applaudito e festeggiato da tutti gli operatori presenti.

Anche De Aliprandini presto potrà fare la sua proposta di nozze

Dovrà invece aspettare ancora Luca De Aliprandini che pure ha dedicato l’argento alla sua fidanzata, la svizzera Michelle Gisin, campionessa olimpica in combinata nel 2018. I due hanno iniziato la loro love story l’1 settembre di sei anni fa, nel festa del 24° compleanno dell’azzurro. I due, nei mesi estivi, vivono assieme a Riva del Garda sulle rive dell’omonimo lago. In merito alle nozze, però, la scorsa estate De Aliprandini aveva anticipato: “Michelle mi ha chiesto di aspettare i 7 anni di fidanzamento”. Per la proposta di matrimonio, quindi, dovrà aspettare almeno il prossimo autunno…