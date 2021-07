Sciopero aerei 6 luglio, oggi lo stop di 24 ore. Alitalia cancella 143 voli

MILANO – Giornata di pesanti disagi per chi deve viaggiare in aereo. È iniziato a mezzanotte e durerà per 24 ore lo sciopero generale di tutto il personale del trasporto aereo, con i lavoratori riuniti in presidi all’aeroporto di Fiumicino (Terminal T3 partenze dalle 11), di Linate (piano arrivi zona parcheggio Ncc dalle 10) e nei principali scali del Paese. A proclamare la protesta unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo “a difesa dell’occupazione dei lavoratori di Alitalia e Air Italy, Blue Panorama, Air Dolomiti e Neos ma anche Norwegian e di Ernest in liquidazione e delle low cost EasyJet, Ryan Air/Malta Air, Wizz Air, Vueling e Volotea, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro paese, come ad esempio Emirates, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e precari del settore.”

“Per il trasporto aereo – sottolineano in una nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo – uno dei settori più colpiti dalla pandemia ma che non è stato considerato come una delle attività a cui prolungare il blocco dei licenziamenti, da mesi chiediamo una sede di confronto interministeriale permanente e l’istituzione di una cabina di regia per garantire la tenuta sociale, assicurando gli ammortizzatori sociali e procedendo rapidamente alla riforma del settore per garantire il riordino del sistema aeroportuale, il rispetto delle norme sul lavoro italiane ed il rifinanziamento del Fondo straordinario del trasporto aereo.”

L’elenco dei voli Alitalia cancellati e la lista dei collegamenti garantiti

Soltanto Alitalia, tra ieri e oggi è stata costretta a cancellare 143 voli mentre le altre compagnie non rendono disponibile un elenco dei voli cancellati quindi occorre controllare direttamente la situazione del proprio volo sulla propria area riservata. L’Enac ha comunque messo a disposizione un elenco dei collegamenti assicurati anche durante l’orario di sciopero.

I voli Aitalia cancellati