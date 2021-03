Sciopero, trasporti a rischio lunedì 8 marzo a Roma e Milano

Possibili disagi per il trasporto pubblico a Roma e Milano lunedì 8 marzo. Sono in programma due agitazioni sindacali di 24 ore indette da Cub Trasporti, nell’ambito dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati proclamato dalla Confederazione unitaria di base, e da Cobas Lavoro privato.

L’astensione dal lavoro riguarderà, nella Capitale, l’intera rete Atac: bus, filobus, tram, metropolitana e ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Le corse saranno garantite dall’inizio del servizio diurno fino alle ore 8.30 e poi dalle ore 17 alle ore 20.

Alla base dell’agitazione sindacale la richiesta delle sigle autonome di “tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e del lavoratori; proroga della moratoria sui licenziamenti; diritto al lavoro a salari e carriere senza discriminazioni; lo stop della precarietà lavorativa e sociale che colpisce soprattutto le donne”.

A Milano sciopero del servizio ferroviario lombardo: dalle ore 21 di domenica 7 alle ore 21 di lunedì 8 marzo alcune sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale che potrà coinvolgere anche il servizio ferroviario lombardo. I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni.

Per ciò che riguarda la metro, Atm ha spiegato che a Milano l’agitazione avrà differenti fasce orarie: per il personale della metropolitana sarà possibile solo dalle 18 al termine del servizio, mentre per il personale di superficie dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.