Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/riaperture-scontro-galli-bonaccini-a-cartabianca-io-nervoso-ma-si-vergogni/386215/386941?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/spettacoli-e-cultura/riaperture-scontro-galli-bonaccini-a-cartabianca-io-nervoso-ma-si-vergogni/386215/386941&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Ospiti di Bianca Baerlinguer a Carta Bianca, il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il direttore Malattie Infettive del Sacco di Milano, Massimo Galli, si sono confrontati su vaccini e riaperture. Con toni decisamente accesi. “Nel momento in cui altri Paesi chiudono, noi riapriamo”, esordisce Galli. “Diciamo chiaramente che si è disponibili a vedere qualche centinaio o qualche migliaio di morti in più e che dobbiamo provare a tenere in piedi le attività economiche e va bene così”. Bonaccini prova a ribattere ma è subito scontro con il professore, che gli intima di non usare quelli che definisce “trucchetti da politici”. “Si vergogni lei sta utilizzando delle piccole armi – afferma Galli – Cerchi di dire le cose che sono vere, non quelle che fanno comodo a questo e quel politico”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest