Scudetto all’Inter, Conte: “Ho vinto la mia sfida, la svolta con l’uscita dalla Champions”

Antonio Conte definisce lo scudetto dell’Inter “uno dei successi più importanti della mia carriera”. Il tricolore numero 19 dei nerazzurri porta sicuramente la firma del tecnico pugliese, campione d’Italia per la quarta volta nella sua carriera da allenatore dopo i tre successi alla Juve: “Andiamo a dormire molto contenti e molto felici, abbiamo fatto tanto per far tornare l’Inter a questi livelli – ha detto Conte intervenendo a 90′ minuto su Rai2 dopo la matematica conquista del titolo -. Non era una scelta facile venire all’Inter dove comunque la squadra non era competitiva per vincere qualcosa di importante. Ho accettato la sfida con grande voglia e penso che con il lavoro siamo stati ripagati di tutti i grandi sacrifici che abbiamo fatto”.

Inter campione d’Italia, i gol della cavalcata scudetto di Francesco Caruana 02 Maggio 2021

“Futuro? Godiamoci il momento”

“Andavo in una squadra che era avversaria della Juventus, dove ho giocato per tantissimo tempo. Ha dominato per nove anni in Italia, c’erano tutte le situazioni più negative che si potessero trovare” ha spiegato ancora l’allenatore dell’Inter che ha rimandato ogni discorso sul futuro: “Ora godiamoci questo successo. Da qui a fine stagione, per un mese, voglio solo godermela. Ci sentiamo finalmente rilassati e felici, per la squadra e per i tifosi”.

L’Inter e il 19° scudetto vinto nell’anno più difficile di Enrico Currò 02 Maggio 2021

“Ha vinto la squadra, si sono fidati di me”

“In questi due anni abbiano lavorato tanto, siamo cresciuti molto e tra un po’ cominceremo a pensare al prossimo step. A vincere è stata la squadra, la disponibilità che mi ha dato è stata totale. Si sono fidati del sottoscritto e del percorso che io ho indicato. Voglio ringraziare anche Lele Oriali perché mi ha aiutato tantissimo, dal punto di vista calcistico è stata la persona che ha influito più di tutti in questi due anni. Con tanto lavoro e impegno finalmente la barca siamo riusciti a ricondurla in porto”.

Mercato: Conte vuole Ermeson, il sogno dell’Inter è De Paul di Giulio Cardone 02 Maggio 2021

“Eliminazione Champions il momento chiave”

Conte individua nell’uscita dalla Champions il momento in cui la stagione dell’Inter è svoltata: “Ci sono arrivate addosso un mare di critiche, fin troppo eccessive. Siamo stati bravi a usare quelle critiche, anche perché questo gruppo non era abituato a vincere. Il miglioramento? Non si può sempre attaccare, bisogna capire quando aggredire o aspettare. Quando bisognava attaccare si è fatto, quando si doveva attendere i ragazzi lo hanno fatto, le soluzioni sono state trovate sempre. Qui c’è stato il miglioramento. Adesso niente e nessuno può rubarci questa gioia che abbiamo conquistato e che vogliamo condividere con i tifosi”.