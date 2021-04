Scuola, arriva il baby mediatore per le liti tra compagni. E niente note sul registro

Pubblicità

Pubblicità

L’impresa più difficile è stata arrivare alla pace fra Leonardo e Marco. Si punzecchiavano sempre durante le lezioni e un giorno sono finiti a rincorrersi per tutta l’aula. A loro ci ha pensato Gioele Barletta, 13 anni, uno degli alunni mediatori dell’istituto comprensivo Antonio Ugo della Noce. “All’inizio non volevano neanche parlarsi, era un caso disperato. Poi a poco a poco ho cercato di farli calmare, mi sono fatto raccontare le due versioni dei fatti e per la prima volta si sono ascoltati a vicenda, hanno fatto pace e da allora sono amici”, dice il ragazzo.

Si perché all’Antonio Ugo i litigi fra gli alunni non finiscono con una nota sul registro, un richiamo del professore o una convocazione dal preside. Vengono affrontati dagli stessi bambini alla presenza di un terzo bambino-mediatore in un’aula ad hoc riservata, appunto, alla delicata questione del superamento dei conflitti che anche fra i bambini delle elementari possono essere delle montagne invalicabili. I bambini-mediatori, una trentina in tutto l’istituto, dalle classi delle elementari alle medie, sono stati formati da tre anni a questa parte all’interno del progetto europeo “Deliberative mediator leader students” che ha visto impegnati in prima battuta i professori che poi hanno formato i ragazzi.

“La prima cosa che ci hanno insegnato è l’autocontrollo, molto utile in certe situazioni. A fare il mediatore si imparano tantissime cose, si ha un’arma in più rispetto agli altri. Si conosce se stessi, le proprie emozioni e si trova più facilmente una strada per risolvere i piccoli conflitti quotidiani”, dice Barletta, mediatore ormai da due anni.

I casi sono tantissimi. Il compagno che rivela alla classe qualcosa che doveva restare segreta, le offese sotto voce durante le interrogazioni, la paternità di un lavoro fatto insieme conteso fra più compagni.

“Agli occhi di un adulto possono sembrare piccole cose, ma per i bambini sono enormi. E può anche capitare che dietro a una sciocchezza si nasconda un disagio più grande che in molti casi i bambini riescono a risolvere da soli. Di certo è un approccio innovativo di fronte ai conflitti che aiuta gli alunni a sentirsi protagonisti e responsabili allo stesso tempo. Serve una buona dose di empatia e la capacità di capire l’altro per essere un buon mediatore e loro ci riescono”, dice Maria Chiara Billa, professoressa di inglese e coordinatrice del progetto.

I margini di successo, a sentire la scuola, sono enormi. “Quasi sempre se la cavano da soli, senza l’intervento dell’adulto che resta come una sorta di supervisore. Seguono delle regole precise nel processo di mediazione, attendono il turno per parlare, espongono il problema e alla fine il mediatore fa delle domande per arrivare a un accordo finale”, dice Marilena Salemi, vice preside dell’Antonio Ugo. Quando il conflitto è risolto, i bambini sottoscrivono un vero “trattato” di pace. “Firmano proprio un modulo e la pace è fatta. Non c’è cosa più bella”, dice Billa.





Go to Source

Tweet Share Pinterest