Scuola, Bianchi revoca la nomina del professore accusato di essere lo stalker di Azzolina

ROMA – Revoca dell’incarico. Il ruolo di Pasquale Vespa, masaniello dei docenti precari del Sud, è durato meno di 48 ore. Non sarà più lui il segretario di Rossano Sasso, sottosegretario (della Lega) all’Istruzione, che pure lo ha difeso fino all’ultimo istante.

Il ministro Patrizio Bianchi, preso in contropiede dalla nomina dello stalker di Lucia Azzolina, ma, ancor più, di un sindacalista di strada che dell’attacco personale e violento aveva fatto uno strumento di successo social, ha chiesto a Sasso di valutare l’opportunità dell’incarico. Vespa si è autosospeso e quindi il ministro ha dato mandato all’amministrazione di procedere alla revoca.

In una nota del ministero, Bianchi, “pur riconoscnedo l’autonomia dei sottosegretari nella nomina del loro staff”, ha chiesto a Sasso di valutare “attentamente e rapidamente” l’opportunità della nomina del professor Pasquale Vespa”. A quel punto l’autosospensione del docente-sindacalista di Napoli, che ha una laurea in Ingegneria, è stato all’interno dell Uil e da alcune stagoni guida il sindacato Anddl, e la revoca del mandato. Il ministro Bianchi ha voluto esprimere “la massima stima dei confronti dell’ex ministra Lucia Azzolina”. Bianchi ha fatto notare al sottosegretario che c’era una contraddizione plateale tra la delega ricevuta dallo stesso – “bulismo e cyberbullismo”, tra le altre – e la nomina di un segretario che era stato denunciato per aver detto nelle sue dirette fiume su Facebook: “Le mele rosse soo sempre avvelenate, ma noi ti sbucceremo… Si sta scavando la fossa e noi l’atterreremo”.

Sasso è stato un forte oppositore parlamentare di Azzolina e ha provato ad utilizzare il pasdàran Vespa per portare avanti la sua battaglia sull’assunzione dei precari, in particolare quelli di Terza fascia, da tre anni in cattedra ma senza ruolo. La Lega nelle ultime tornate elettorali ha pescato dal bacino dei precari e quando è nadata al governo – ministro Bussetti – ha firmato sanatorie senza controllo. Il ministro Bianchi sta aprendo un patto per il precariato italiano, ma intende gestirlo con i sindacati ortodossi e costruire un percorso che consenta una valutazione degli assunti.

Sasso ha voluto giustificare la presenza di Vespa come quella di “un conoscitore del mondo del precariato” che avrà un ruolo tecnico e non sarà mai chiamato ad esprimere opinioni. L’intervento del ministro ha fermato la sua scelta.