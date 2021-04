Seconde case, dove è permesso andare e dove no. La mappa dei divieti regione per regione

Per il governo nazionale passare le festività di Pasqua con lo stretto nucleo familiare nella seconda casa al mare, in campagna o in montagna si può. Dovunque sia, anche in un’altra regione. Ma l’unica concessione all’Italia tutta in zona rossa non vale ovunque. Sono molti i governatori che hanno deciso un’ulteriore stretta sbarrando il passo a chi viene da fuori regione e, in qualche caso, impedendo persino ai residenti di raggiungere l’abitazione di vacanza. Vediamo nel dettaglio.

Seconde case vietate ai non residenti

È il provvedimento generalmente adottato dai presidenti di Regione che hanno ritenuto rischioso consentire l’ingresso nel proprio territorio a persone che arrivano da altri territori.

I primi a dire no sono stati Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige in cui è vietato a chiunque arrivi da altre regioni oltrepassare i confini e raggiungere gli chalet di montagna. Disposti controlli mirati nelle località di villeggiatura.

Anche in Toscana, Marche e Calabria ingresso vietato ai non residenti che potranno raggiungere le proprie abitazioni solo per motivi di lavoro, studio, necessità o urgenza e per nessun altro motivo. Lo stesso in Sardegna dove comunque è richiesto un tampone negativo per poter fare ingresso nel territorio dell’isola. Ultima ordinanza in ordine di tempo quella firmata dal governatore del Piemonte Cirio. Anche qui fino a Pasquetta seconde case off limits per i non residenti.

Abitazioni di villeggiatura off limits anche per i residenti

Ancora più restrittive le ordinanze firmate dai governatori di Liguria, Campania e Puglia. In Liguria, Toti ha vietato anche ai residenti non solo di raggiungere le seconde case ma anche le barche e le roulottes. In Campania, proibito muoversi dal Comune di residenza se non per motivi di lavoro, salute o necessità e proibito anche superare i confini della Regione in entrata o in uscita. Stesso divieto adottato in Puglia anche dal governatore Emiliano. Niente seconde case, niente spostamenti fuori dal Comune anche per i residenti.

Abitazioni di villeggiatura raggiungibili per tutti invece in Sicilia, dove però si entra soltanto con un tampone negativo.