Segnali di ottimismo dalle famiglie: aumentano richieste e importi dei mutui, picco da nove anni

MILANO – Le richieste di mutui tornano a fluire verso le banche e il rimbalzo poderoso messo a segno nel mese di marzo consente al settore di chiudere un primo trimestre ampiamente positivo, nonostante le incertezze legate alla pandemia non si siano del tutto dissipate. Il terzo mese dell’anno ha messo a segno un boom vicino al +56% rispetto al marzo del 2020, per le richieste di mutui e surroghe dalle famiglie italiane. Il dato però rischia di ingannare, visto che si confronta con un mese nel quale lo scoppio del Covid aveva praticamente azzerato l’attività. Ben più significativo è allora un altro riferimento: a livello di primo trimestre dell’anno, in termini assoluti il numero di richieste complessivamente rilevate è il più elevato degli ultimi 9 anni. Rispetto al primo trimestre del 2020, la richiesta di credito delle famiglie cresce del 9,6%.

I dati arrivano dal Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, che segnala anche un altro segnale incoraggiante: l’incremento dell’importo medio richiesto (+2,6% rispetto al corrispondente periodo 2020), che si è attestato a 136.656 euro. Anche in questo caso si tratta del valore più elevato a partire dal 2013 ad oggi.

“Malgrado la situazione di incertezza che ancora regna a causa dell’andamento dei contagi, nel mese di marzo gli italiani sono tornati prepotentemente a rivolgersi agli istituti di credito per finanziare l’investimento sulla casa e questo ha trascinato la performance complessiva dell’intero trimestre dopo una prolungata fase di debolezza”, il commento di Simone Capecchi, Executive Director di CRIF. “Per poter trarre una indicazione più precisa dell’andamento del mercato sarà però opportuno aspettare ancora qualche mese”.

Regione Variazione 2021 vs 2020 ABRUZZO 0,0% BASILICATA -7,6% CALABRIA -2,5% CAMPANIA 11,0% EMILIA-ROMAGNA 14,6% FRIULI-VENEZIA GIULIA 4,9% LAZIO 7,7% LIGURIA 2,5% LOMBARDIA 16,7% MARCHE -1,1% MOLISE 17,1% PIEMONTE 11,6% PUGLIA 8,1% SARDEGNA 14,5% SICILIA 14,2% TOSCANA 4,4% TRENTINO-ALTO ADIGE 5,0% UMBRIA -4,0% VALLE D’AOSTA 11,7% VENETO 13,5%

Che resti un momento nel quale si cerca di limitare l’uscita di liquidità è però confermato bene dalla tipologia di finanziamenti richiesti. Guadagna consensi la classe di mutui tra i 26 e 30 anni, che supera il quarto del totale (26,4%) mentre perde terreno quella di durata tra 16 e 20 anni. Ovviamente, allungare la durata significa ridurre il peso dell asingola rata. “Nel complesso – dice il CRIF – circa 8 richieste su 10 prevedono piani di rimborsi superiori ai 15 anni, a conferma della propensione delle famiglie a privilegiare soluzioni che pesino il meno possibile sul bilancio familiare”. Se si guarda alle età, cresce la domanda dei più giovani che arriva a pesare per il 29,3% sul totale (under 35 anni).