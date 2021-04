Senato, approvato l’ordine del giorno per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Fdi si astiene

Lo Stato italiano deve conferire al più presto la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. A stabilirlo è stato oggi il Senato, che ha approvato l’ordine del giorno unitario, dunque bipartisan, che ha sostituito le due mozioni presentate sul caso del ricercatore del ricercatore dell’Universita’ di Bologna detenuto dal 7 febbraio 2020 nelle carceri egiziane. Il provvedimento, che ha ottenuto 208 voti favorevoli, nessun contrario e 33 astenuti, è stato fortemente voluto dal dem Francesco Verducci e appoggiato anchce dai partiti del centrodestra. A chiedere il conferimento della cittadinanza a Patrick Zaki è stata anche la senatrice a vita Liliana Segre, che oggi si è presentato nell’Aula del Senato per sostenere l’ordine del giorno. Ad astenersi dal voto sono stati invece i senatori di Fratelli d’Italia.

“Il motivo della nostra astensione? Siamo molto solidali con Zaki, ma sono convinta che un’ingerenza tale del Parlamento italiano lo aiuti”, ha sostenuto la leader di Fdi, Giorgia Meloni. Soddisfatto invece il Pd. “Per noi la difesa dei diritti inalienabili è irrinunciabile. Libertà per #Zaki”, scrive su Twitter la capogruppo dem al Senato, Simona Malpezzi. L’ordine del giorno approvato oggi stabilisce inoltre che lo Stato italiano deve “intraprendere tempestivamente ogni ulteriore iniziativa presso le autorità egiziane per sollecitare l’immediata liberazione” dello studente egiziano, valutando la possibilità di utilizzare gli “strumenti previsti dalla Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura” e continuare a “monitorare, con la presenza in aula della rappresentanza diplomatica italiana al Cairo, lo svolgimento delle udienze processuali a carico di Zaki e le sue condizioni di detenzione”.

Con il voto unanime della maggioranza è stata approvata l’iniziativa del Pd che impegna il governo ad attivarsi per conferire a Zaki la cittadinanza italiana e a sollecitare la sua liberazione. Per noi la difesa dei diritti inalienabili è irrinunciabile. Libertà per #Zaki — Simona Malpezzi (@SimonaMalpezzi) April 14, 2021

Le reazioni

“Chiedere la cittadinanza per Patrick Zaki è solo il primo passo di un impegno che deve riguardare questo governo e questo Parlamento. I nostri rapporti con l’Egitto devono essere subordinati alla liberazione di Patrick e al raggiungimento della verita’ sulla barbara uccisione di Giulio Regeni”, sostiene il senatore di Leu, Francesco Laforgia. E la dem Monica Cirinnà sottolinea: “Dopo mesi di mobilitazione, di richieste, e dopo i tanti approfondimenti condotti in seno alla Commissione Diritti Umani, l’Aula ha preso una posizione importante: è stato riconosciuto e ribadito, di fronte all’intero Paese e anche di fronte all’Europa e alla comunità internazionale che la detenzione di Patrick è ingiusta, viola i diritti umani ed è contraria alle più elementari garanzie dello stato di diritto”.

Soddisfatto per il risultato raggiunto anche la vicepresidente di Italia viva, Laura Garavini. “La cittadinanza italiana onoraria non è solo un fatto simbolico – precisa -ma uno strumento attraverso il quale agevolare l’assistenza legale al ragazzo, illegalmente detenuto in Egitto da piu di un anno”,