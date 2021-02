Senato, in attesa del voto di fiducia. Draghi: “Governo conferma impegno per inserire l’ambiente nella Costituzione”

Pubblicità

“Questo governo conferma l’impegno di andare nella direzione” dell’inserimento in Costituzione dei “concetti” di ambiente e sviluppo sostenibile sui cui sta lavorando il Senato con un progetto di legge. E “confermo che il Parlamento sarà informato in modo adeguato e tempestivo sul complessivo programma e sulle politiche specifiche di intervento”. Mario Draghi inizia la sua replica in Senato precisando alcuni passaggi del suo discorso di questa mattina. Guerra alla pandemia e ricostruzione del Paese, “come nel dopoguerra”. Eccole le sfide di Mario Draghi premier. È stata una giornata storica per il neo presidente del Consiglio – in attesa del voto finale sulla fiducia al Senato – che oggi ha debuttato in Parlamento dove ha pronunciato a Palazzo Madama il suo discorso programmatico. L’emozione non l’ha abbandonato anche durante la replica, iniziata alle 20.40: una breve paura appena ha iniziato a parlare di nuovo “scusate devo ancora imparare”.

Dalla Lega al Pd, il governo dell’ex numero uno della Bce si avvia verso il record di consensi. C’è però da considerare l’incognita dei dissidenti di M5S e il no annunciato di parte di Sinistra italiana, che potrebbe far scendere il consenso del governo sotto l’asticella di 281 senatori e 556 deputati, record fin qui detenuto dal governo Monti. Era il 17 novembre 2011. Terminata la seconda sanificazione, la seduta riprende con la replica del presidente Draghi e le dichiarazioni di voto. La prima chiama è in programma alle ore 23.

Il discorso di Draghi al Senato

In 53 minuti il premier Draghi emozionato, interrotto 21 volte dagli applausi, ha spiegato quello che sarà il suo impegno delineando i pilastri del suo programma nell’Aula del Senato. “Il Governo farà le riforme, ma affronterà anche l’emergenza”. Perché di fronte al “virus nemico di tutti, l’unità non è un’opzione ma un dovere per l’Italia”. Nel suo discorso, il premier descrive “un governo del Paese, senza aggettivi”, nato con “spirito repubblicano” nell’emergenza. Rinnega che il suo esecutivo sia frutto del “fallimento della politica”, ringrazia Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ammette di non essere mai stato così emozionato. Cita Papa Francesco e Camillo Benso di Cavour. Indica, in un intervento ordinato per capitoli, sofferenze e priorità dell’Italia che dovrà uscire dalla pandemia. Toccando alcuni pilastri del suo programma: l’atlantismo e l’europeismo, una politica fiscale espansiva, l’ambiente, i vaccini e la scuola.

Le parole di Draghi: “io” assente, domina il “noi”. “Italia” la più usata, citati Cavour e Papa Francesco di Concetto Vecchio 17 Febbraio 2021

E ancora: sviluppo ambientale sostenibile, protezione del lavoro, riforme fiscali, della Pubblica amministrazione e della giustizia e un ancoraggio all’Europa e all’euro, che è irreversibile. Altro tema che sta a cuore al premier-banchiere è, appunto, la scuola: adeguare il calendario alle esigenze della pandemia e recuperare le ore di didattica in presenza perse. Non è mancato, poi, un lapsus sul numero delle terapie intensive e un momento di incertezza sul “galateo” istituzionale, quando ha chiesto ai funzionari quando fosse il momento di potersi sedere.

Draghi e il governo dei record

Il governo Draghi potrebbe diventare di diritto il più votato alle Camere della storia repubblicana. Il sostegno di quasi tutto l’arco costituzionale, con l’esclusione della sola Fratelli d’Italia e di Sinistra italiana, potrebbe costituire la più ampia maggioranza mai vista prima in Parlamento. Una maggioranza non politica, è stato detto, ma di salvezza nazionale, paragonabile come spirito a quella nata dopo la fine della Seconda guerra mondiale e frutto della resistenza, che unì forze poi avversarie come Dc e Pci.

Fiducia al governo, cosa succede oggi. Draghi punta al record di consensi in Senato. Scendono i no grillini di Silvio Buzzanca 17 Febbraio 2021

Numeri alla mano, infatti, il governo guidato dall’ex presidente della Bce potrebbe superare anche quello altrettanto unitario guidato da Mario Monti (con 281 senatori e 556 deputati), nato dopo la crisi economica e finanziaria che portò lo spread a 500 punti (mentre ora quell’indicatore veleggia ben sotto i 100 punti). E stacca di gran lunga i precedenti governi guidati da un tecnico, quelli di Carlo Azeglio Ciampi, mentore dello stesso Draghi, e di Lamberto Dini. Se infatti Draghi ottenesse per il suo esecutivo il sostegno di Pd, Forza Italia, Iv, Leu e gruppi ‘minori’, oltre a M5s e Lega, il nuovo esecutivo avrebbe una maggioranza amplissima: almeno 288 sì al Senato (la maggioranza assoluta è fissata a quota 161), e oltre 580 alla Camera, sui 629 componenti attuali. Tuttavia sia alla Camera che al Senato c’è l’incognita dei ‘dissidentì M5s e Sinistra italiana, che potrebbe far scendere i numeri di 10-20 unità, mettendo a rischio il primato. Secondo a Draghi, in questa classifica, c’è il governo Monti e subito dopo il governo Andreotti IV, nato dopo mesi di dialogo con il Pci e come risposta unitaria dello Stato al rapimento di Aldo Moro.





