Senato, via libera all’assegno unico per i figli

Via libera al Senato all’assegno unico. Nel pomeriggio si è conclusa la votazione e l’Aula di Palazzo Madama ha varato la legge sull’assegno unico familiare con 227 sì, nessun no e 4 astenuti. ha commentato la ministra alla Famiglia e alle Pari opportunità. Elena Bonetti. “E’ un provvedimento importante perché inizia un tempo nuovo, del futuro, della ripartenza – ha aggiunto – si rimettono al centro le nuove generazioni”.

Il provvedimento entrerà in vigore dal primo luglio e il ministero prevedere di erogare a tutte le famiglie 250 euro al mese per ogni figlio (con maggiorazioni in caso di disabilità). Come denunciato da Repubblica nei giorni scorsi, però, le risorse dispobili sono di i 20 miliardi, quindi l’asticella dell’assegno si abbassa a 161 euro. E una prima simulazione dimostra come 1,35 milioni di famiglie di lavoratori dipendenti ci rimetterebbero in media 381euro all’anno rispetto a oggi.