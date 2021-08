Serie A, come vedere le partite quest’anno: le offerte di Dazn e Sky

Pubblicità

MILANO – E’ partito il conto alla rovescia per l’avvio del campionato. La grande novità di quest’anno per i tifosi che vorranno vedere le partite della propria squadra del cuore è il passaggio della fetta più grossa dei diritti televisivi da Sky a Dazn. Fino all’anno scorso l’emittente di proprietà del gruppo Comcast deteneva i diritti di sette delle dieci partite settimanali mentre a Dazn restavano le tre rimanenti. Il risultato è che per essere certi di vedere tutti i match della propria squadra era necessario avere gli abbonamenti ad entrambe le piattaforme.

Da quest’anno però le regole sono cambiate. Dazn si è aggiudicata i diritti per la trasmissione di sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. Significa che con il solo abbonamento a Dazn sarà possibile vedere tutte le partite della serie A. Diversamente, con il solo pacchetto Calcio di Sky, sarà possibile vedere tre match a settimana.

L’offerta di Dazn e Tim

Offerte diverse che riflettono anche però costi di abbonamento diversi. L’offerta di Dazn costa 29,99 euro al mese e oltre alle 10 partite di ogni turno (7 in esclusiva e 3 in coesclusiva con Sky) include anche la Serie B (visibile anche su Sky), l’Europa League e le partite della Liga. Per guardare le partite è necessaria una connessione Internet veloce mentre per le sole aree bianche la piattaforma metterà a disposizione un decoder per vedere i match attraverso il digitale terrerestre.

Diversamente gli utenti possono scegliere un abbomamento in abbinamento a Tim, partner dell’offerta di Dazn. Il pacchetto più economico è Timvision Calcio e Sport, al prezzo di 29,99 euro al mese. L’offerta include tutti i contenuti di TIMVision, Dazn con la Serie A, l’Europa League, Infinity+ con la Champions League (tutte le partite del martedì, 7 su 8 del mercoledì, la finale) ed è destinata a clienti Tim del fisso e del mobile, a persone interessate anche alla Tim Super Fibra (24,90 euro al mese per 12 mesi), a clienti di altri operatori. Trascorsi i primi 12 mesi, il prezzo del pacchetto salirà a 34,99 euro al mese.

L’offerta di Sky

Per chi sceglie la via di Sky le strade più economiche sono due. La prima è l’abbonamento al classico pacchetto Sky Calcio, al costo di 14,90 euro fino al settembre che poi diventeranno 19,90, che include oltre a tre partite di serie A a settimana anche la serie B, 121 partite su 137 della Champions League e le partite degli altri campionati europei come Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Offerta questa accessibile anche a quanti sono sono armati già di parabola in casa con cui già vedono gli altri canali Sky.

Il pass di Now Tv

La seconda strada, per guardare invece le partite soltanto via web, è l’abbonamento è Now Tv, che a 14,99 offre un pass sportivo che include oltre alle partite di Serie A, B e dei compionati europei anche il campionato di formula 1, le partite dell’Nba e i match di Wimbledon per gli appassionati di tennis.

