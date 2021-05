Serie A donne: Juventus campione d’Italia, quarto scudetto di fila

TORINO – Non ha compiuto ancora 4 anni (lo farà il prossimo 1° luglio) eppure la Juventus è già Campione d’Italia per la quarta volta di fila. Le bianconere, che in questa stagione hanno conquistato pure la loro seconda Supercoppa, hanno centrato il traguardo con 3 giornate d’anticipo battendo per 2-0 il Napoli. Il Milan secondo, staccato di 11 punti alla vigilia della sfida interna con la Fiorentina, non può matematicamente raggiungerle.

Un trionfo record: 20 vittorie in 20 giornate

La Juventus ha completato un filotto invidiabile: 20 vittorie in altrettante partite: allungato il record assoluto di 22 successi in A (vanno aggiunte anche le ultime due gare della scorsa stagione). Basterà ora un altro punto per migliorare il primato personale del club, ottenuto nel primo anno di attività: i 60 punti della stagione 2017-18, conclusa con 20 successi e 2 sconfitte. Il prossimo obiettivo sarà quello di tentare di superare il record nei campionati a 12 squadre detenuto dalla Fiorentina (63 punti nella stagione 2016-17). Poi, con calma, proverà anche a infrangere un altro muro, quello di vittorie casalinghe consecutive (è a quota 26, a -9 dalle 35 ottenute dall’AGSM Verona tra il novembre 2006 e il dicembre 2009).

Contro il Napoli il 50° gol in bianconero di Girelli

La gara contro il Napoli, terz’ultimo in classifica e in lotta per non retrocedere, non ha avuto storia. La Juventus ha sbloccato il risultato già al 19′ grazie al 50° gol in bianconero di Girelli, lesta a riprendere una sua prima conclusione respinta da Tasselli. Poi, al 29′, è arrivato il 2-0, opera di Bonansea su cross di Alves. Nella ripresa le ragazze di Rita Guarino hanno sfiorato a più riprese il tris, colpendo anche due pali in 2′ con le stesse Bonansea e Girelli. Per la Juve arriva così il 7° titolo (c’è anche la Coppa Italia 2019) in 4 anni. Un percorso già da cannibali.