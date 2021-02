Servizi a pagamento sul cellulare, da Wind 3 stop il 21 marzo. Cosa cambia dal prossimo mese

Pubblicità

Arriva a marzo la “bomba atomica” per porre fine alle truffe sui servizi a valore aggiunto su cellulare (Vas), quegli abbonamenti non richiesti a giochi, suonerie (eccetera) che hanno continuato a succhiare soldi agli utenti. Questi servizi saranno infatti disabilitati di default, a tutti gli italiani, in virtù di una delibera Agcom (Autorità garante comunicazioni) concertata con gli operatori telefonici. E qualche giorno fa è arrivata la prima conferma di una data precisa: Wind 3 disabiliterà questi servizi il 21 marzo. Si attende a breve analogo annuncio da parte di altri operatori.

In effetti la delibera chiede agli operatori di procedere alla disattivazione entro 45 giorni dalla sua pubblicazione (il 5 febbraio).

Cosa viene disabilitato e a chi

Ricordiamo che Tim e Wind 3 già da novembre e da ottobre avevano disabilitato la possibilità di attivare questi servizi sulle nuove sim. Adesso la misura si applica a tutti (nuovi e vecchi utenti, di tutti gli operatori). Sono bloccati quindi in automatico tutti i servizi premium, via sms, mms o su connessione dati, mentre finora è stato l’utente a doverne chiedere il blocco al proprio operatore.

Fanno eccezione – e quindi resteranno abilitati – i servizi di pubblica utilità: televoto; donazioni solidali; donazioni a partiti politici; servizi bancari; mobile ticketing per il trasporto pubblico e per i parcheggi; servizi postali privati e quelli rientranti nel servizio universale postale, servizi elettronici di recapito certificato e servizi di posta.

Cosa significa la disabilitazione

Di fatto, significa che il blocco impedisce agli utenti di attivare quei servizi anche se si dovessero trovare a cliccare sulla relativa pubblicità-pop up di attivazione. Impedisce quindi anche le attivazioni abusive (fatte senza la consapevolezza dell’utente). Che è in fondo il fine di questa misura voluta da Agcom in accordo con gli operatori.

Come avviene la disattivazione

Le nuove sim si ritroveranno il blocco di default (come detto questo vale già per Wind 3 e Tim). Gli operatori inoltre dovranno mandare un sms agli utenti avvisando che i Vas saranno bloccati in automatico se l’utente non comunichi il contrario entro 30 giorni.

E chi vuole attivare lo stesso questi servizi?

Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della delibera gli operatori dovranno anche attivare sistemi semplici di riattivazione dei servizi, consentendo agli utenti anche di abilitare specifiche categorie (esempio: informazioni sì, giochi no) in modo da limitare il rischio. Gli utenti potranno abilitare i servizi tramite canali digitali degli operatori, quindi: area personale del sito web, app.

Come fare l’abbonamento

Un’altra novità a tutela contro le truffe riguarda l’abbonamento effettivo dell’utente. A patto che i servizi siano abilitati, l’utente potrà attivare un abbonamento voluto tramite una nuova procedura che arriverà fra circa tre mesi.

Dovrà inserire il proprio numero sulla maschera di attivazione di quel servizio; a quel punto riceverà un sms con una password temporanea, da inserire nella pagina web di conferma che apparirà. Qui anche potrà leggere prezzo e frequenza di abbonamento, indicati immediatamente prima e adiacenti al tasto “clicca” e “abbonati”. Alla fine riceverà un sms di conferma attivazione.

Perché questa nuova azione sui servizi Vas

Finora invece per abbonarsi bisogna fare due clic su due pagine diverse. Una modalità pensata per frenare le truffe (anni fa bastava un solo clic), ma che si è poi rivelata insufficiente. Addirittura – si legge nella delibera Agcom – l’ultima tendenza è abbonare sim dati inserite in impianti di telecontrollo, videosorveglianza, dove l’utente non è certo interessato ad avere questi servizi. Sono probabilmente truffe che si avvalgono della collaborazione di dipendenti infedeli degli operatori (come già emerso in recenti indagini giudiziarie).

La nuova modalità di attivazione, obbligando l’utente a un intervento attivo esplicito, dovrebbe riuscire a tagliare il nodo gordiano del problema.





