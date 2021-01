“Sesso inferiore all’uomo”. Prego? La frase-horror che scatena la De Filippi: zittito e demolito, chi fa una brutta fine

Pubblicità

26 gennaio 2021

“Risulta debole, ma non in quanto sesso inferiore all’uomo”. Armando ha creato un putiferio con questa frase considerata sessista durante Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Armando ha descritto Nicole, nuova dama del trono over del programma Mediaset. L’affermazione infatti ha suscitato subito delle perplessità alla conduttrice che è intervenuta per dare modo ad Armando di spiegarsi meglio e cercare di placare sia le concorrenti che il pubblico in subito subito rumoroso, per non parlare degli storici opinionisti.

“Chi te l’ha detto che è inferiore, lo stai dicendo tu?”, così la De Filippo al concorrente Armando chiede di spiegare meglio il concetto. “Nicole ha quel lato femminile che, secondo me, è importantissimo in una donna”, ha poi specificato Armando. “Per come lo hai detto prima sembrava che la donna fosse inferiore all’uomo”, ha però sottolineato De Filippi. “No, assolutamente no”, ha cercato di giustificarsi Armando. “Mi ha fatto capire che la figura di un uomo accanto a una donna è molto importante e questo mi porta a darle protezione, ad abbracciarla e a cercare di capirla. Volevo dire questo”, ha poi concluso il concorrente.

L’altro giorno, sempre nello show della De Filippi, c’è stato un episodio di body-shaming. Carlotta Savorelli si è sfogata dopo un attacco ricevuto da un hater, avvenuto però tre settimane fa. La Savorelli infatti soffre di psoriasi, una malattia della pelle che negli anni le ha provocato sicuramente disagio. L’hater ha commentato tutto questo scrivendo: “Cesso e fai la fanatica con tutta quella pelle piena di chiazze“. Carlotta è stata supportata da tantissimi fan in Rete e ha anche annunciato azioni legali con una denuncia alla Polizia postale che potrebbe arrivare molto presto. “L’ennesimo commento negativo, soprattutto su Facebook, di questa persona che per farmi capire quanto io gli stia sulle pa*** e si è preso la libertà di attaccarmi sulla pelle”, ha postato la Savorelli sulla sua pagina Facebook.

