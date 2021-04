Sì agli stadi, ancora no a teatri, concerti e cinema. Lo spettacolo protesta contro il via libera agli Europei

Pubblicità

Dopo il via libera del Governo all’utilizzo dell’Olimpico al 25% per le gare degli Europei 2021 il mondo dello spettacolo alza la voce. “È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest’estate eventi musicali con mille o poco più persone all’aperto, e nello stesso momento si approva un piano per l’accesso di oltre 16 mila persone all’Olimpico in occasione degli europei di calcio?” dice Enzo Mazza Ceo della Fimi (Federazione dell’Industria Musicale Italiana) all’Adnkronos.

'Bauli in piazza'. Il rumore del silenzio tour

Intanto in tutta Italia ci sono teatri occupati: da Il Piccolo di Milano, pieno di studenti e lavoratori dello spettacolo che protestano e chiedono le riaperture, al Globe Theatre di Roma dove da questa mattina si protesta chiedendo “una riforma strutturale del settore” con lo slogan A noi gli occhi please, che riprende il titolo del celebre show di Gigi Proietti. Già prima però della decisione sugli stadi la tensione era palpabile, quella lettera della sottosegretaria Vezzali al Presidente della Federcalcio è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il mondo dei concerti pop che non riesce a ripartire se non si consente una capienza “almeno al 65%”, le associazioni di settore che insistono su una valutazione che non imponga limiti, ma tenga conto piuttosto dell’ampiezza dei locali e delle misure di sicurezza, la lirica che guarda alle sue numerose maestranze e invoca un rush del piano vaccinale per mettere in sicurezza cori, orchestre, corpi di ballo e nell’attesa cresce lo scontento e anche le disdette. Solo ieri sono stati annullati il tour europeo di Ligabue, le date di Fiorella Mannoia e Francesco Renga, mentre altre rock star del calibro di Vasco Rossi, Zucchero, i Pearl Jam avevano già dato la triste notizia ai fan. Intanto Ligabue, con Gianna Nannini e Piero Pelù, ha scelto di aderire alla campagna di Bauli in Piazza firmando magliette e felpe, la cui vendita andrà a sostegno della categoria in vista della seconda manifestazione nazionale che si terrà sabato 17 aprile 2021 in Piazza del Popolo a Roma.

La sintesi che il ministro della Cultura Dario Franceschini ha inviato ieri ai tecnici del Comitato per aiutare la ripartenza di un settore che la pandemia ha ridotto allo stremo, prevede di aumentare la capienza dei luoghi dello spettacolo dall’attuale 25 al 50 per cento con un massimo di 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto. E insieme a questo propone di consentire l’organizzazione sperimentale di grandi eventi, anche con 5 mila spettatori purché ci si doti di ulteriori precauzioni, sul modello del concerto che si è tenuto recentemente a Barcellona con 5 mila spettatori, tutti sottoposti preventivamente a tampone e tutti con mascherina Ffp2. Nel documento presentato al Cts non si parla però né di tamponi né di mascherine. Non si scende nel dettaglio, insomma, immaginando che nel caso di grandi eventi gli organizzatori dovranno avviare un confronto con la Regione e con il ministero della Salute, con i quali concorderanno le eventuali misure da mettere in campo. Un passo avanti rispetto alla situazione attuale, certo. Dalla musica alla prosa, però, sembrano tutti convinti che non possa bastare, che i numeri indicati dal ministro non siano la soluzione più felice, soprattutto in vista di una primavera e di un’estate che in tanti si augurano più libera dalla pandemia e dalle regioni in rosso e arancio. “Dalle nostre analisi, riteniamo che si possa lavorare al 65% della capienza”, dice Vincenzo Spera, presidente di Assomusica. “L’anno scorso non ci sono state criticità né focolai su mille spettacoli che abbiamo monitorato”. Claudio Trotta, portavoce di #ricominciamo, un cartello di oltre 80 realtà del settore che ha lavorato mesi alla stesura di un protocollo che consentisse una riapertura in sicurezza, ringrazia il ministro, ma rimane convinto che la capienza degli spazi dove si svolgono spettacoli ed eventi debba “essere determinata localmente sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche” di ogni singolo locale o spazio all’aperto. Sulla stessa linea pure Francesco Giambrone, sovrintendente del Massimo di Palermo e presidente dell’Anfols, l’associazione che riunisce le 14 fondazioni liriche italiane, che ricorda anche le necessità particolari dei teatri d’opera, dove per montare uno spettacolo lavorano centinaia di persone e dove il problema principale è proprio quello di garantire la sicurezza dei lavoratori “la priorità per noi è vaccinare il più possibile”, dice. Ieri il Ministro Speranza aveva parlato di maggio come il mese delle riaperture sfruttando gli spazi all’aperto, quindi anche per cinema, teatro e concerti, ma evidentemente questo tipo di rassicurazioni non basta ai lavoratori dello spettacolo.





