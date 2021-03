Si apre il processo Floyd, America col fiato sospeso

Pubblicità

Pubblicità

Al via il processo contro l’uomo accusato della morte di George Floyd. L’agente di polizia Derek Chauvin si presenterà oggi sul banco degli imputati e davanti ad un Paese che, col fiato sospeso, chiede giustizia per il 46enne afroamericano ucciso brutalmente per una banconota da 20 dollari contraffatta.

Usa, afroamericano fermato dalla polizia muore soffocato. “Non riesco a respirare, non uccidermi” di ALBERTO FLORES D’ARCAIS 26 Maggio 2020

Una morte che ha scioccato gli Stati Uniti. Il video della morte di Floyd, a terra per 8 minuti e 46 secondi con il ginocchio di Chauvin sul collo fino a soffocarlo, ha risvegliato la coscienza degli americani e spinto milioni di persone negli Usa e nel mondo a scendere in piazza per settimane per dire basta al razzismo accanto al movimento Black Lives Matter.

Il processo è uno dei casi di più alto profilo contro la polizia violenta dal 1991, ovvero da quando l’afroamericano Rodney King fu picchiato da quattro agenti a Los Angeles. Da allora diversi afroamericani sono morti nelle mani della polizia e gli agenti responsabili l’hanno per lo più fatta franca, come nei casi di Eric Garner, Breonna Taylor e Daniel Prude. Ora è la volta di Chauvin, ex veterano del dipartimento di polizia di Minneapolis. La città si presenta blindata all’avvio del processo, consapevole di avere addosso gli occhi di tutta l’America.

Morte Floyd, così la disuguaglianza nei “ghetti” d’America ha scatenato rabbia e violenza Alberto Flores D’Arcais 31 Maggio 2020

Mentre tutto è pronto per l’avvio del processo, a George Floyd Square – così come è stato chiamato l’incrocio dove è morto Floyd – continua il pellegrinaggio iniziato dieci mesi fa, in quel 25 maggio del 2020 in cui l’afroamericano è stato ucciso. Sulle barricate che circondano l’area si legge “state entrando nello stato libero di George Floyd”: ci sono fiori, murales, graffiti con la scritta “I can’t breathe” – non riesco a respirare, la frase pronunciata più volte da Floyd prima di morire – e candele.

C’è l’accordo, Minneapolis pagherà 27 milioni alla famiglia Floyd dalla nostra inviata Anna Lombardi 12 Marzo 2021

Nei giorni scorsi era stata scelta la giuria per il processo: un passaggio complicato in cui si sono dovute scegliere persone che non avessero già un’idea preconcetta sull’accaduto. Il giudice che presiede il caso, i procuratori e gli avvocati della difesa si sono accordati sulla nomina di 15 giurati che, dopo due settimane di intensi colloqui, sono stati selezionati in un’aula di tribunale pesantemente sorvegliata nel centro di Minneapolis. Saranno 12 le persone che ascolteranno il caso e decideranno il destino di Chauvin mentre altre due ricopriranno il ruolo di sostituti e uno verrà rimandato a casa.

Minneapolis, scelta la giuria per il processo all’agente che uccise George Floyd: 9 i bianchi e 4 i neri 24 Marzo 2021

Tutti i giurati, con l’eccezione di un chimico di 20 anni, hanno detto di aver visto, almeno in gran parte, il video di Chauvin che si inginocchia sul collo di Floyd già ammanettato e sofferente. L’agente di polizia deve rispondere di omicidio preterintenzionale di secondo grado, omicidio colposo e omicidio di terzo grado. L’agente, che si dichiara non colpevole, rischia una condanna fino a 40 anni di carcere.

Alla vigilia dell’apertura del processo la famiglia ha invocato giustizia, anzi ha detto di aver “bisogno di una condanna”: “(Chauvin) ha tolto l’anima dal corpo di mio fratello, che implorava sua madre. Nessun uomo dovrebbe farlo. Abbiamo bisogno di giustizia per George; abbiamo bisogno di una condanna”, ha detto il fratello del defunto, Philonise Floyd, alla veglia organizzata domenica presso la Chiesa Battista Greater

Friendship Missionary, a sud di Minneapolis. Philonise, che era accompagnato da diversi parenti, ha ricordato nel suo discorso che il sistema giudiziario negli Stati Uniti è lo stesso per i bianchi e gli afroamericani. “Non dovrebbero esserci due sistemi di giustizia. Non dovrebbe esserci un sistema gli Stati Uniti bianchi e un altro per gli

Stati Uniti neri. Noi siamo un Paese solo”, ha insistito Philonise, la voce rotta dall’emozione, ricevendo un forte applauso dalle centinaia di persone riunite nella chiesa.





Go to Source

Tweet Share Pinterest