Si scalda la battaglia per Toshiba, salta l’amministratore delegato

MILANO – La battaglia per la conquista di Toshiba apre il fronte al vertice della conglomerata industriale giapponese e porta alle dimissioni, con effetto immediato, dell’amministratore delegato Nobuaki Kurumatani. Il presidente del gruppo, Satoshi Tsunakawa, indica un comunicato della società a valle della riunione del cda, assume anche le funzioni di amministratore delegato.

Toshiba è da mesi nel mirino dei soci attivisti e la scorsa settimana ha ricevuto un’offerta d’acquisto non sollecitata dal fondo Cvc capital partners, società per la quale aveva lavorato in passato proprio Kurumatani che guidava toshiba dal 2018. La permanenza di Kurumatani alla guida della conglomerata, che stava uscendo da anni tribolati, era in bilico già dal mese scorso quando nell’assemblea straordinaria era passata una proposta di audit indipendente sull’assemblea ordinaria del 2020 nella quale il top manager aveva ottenuto il rinnovo nella carica ma in circostanze che avevano sollevato dubbi tra gli azionisti.

Kurumatani nell’ultimo triennio ha guidato un recupero del gruppo che ha una capitalizzazione alla borsa di Tokyo di circa 20 miliardi di dollari dopo che era finito in forte difficoltà a seguito della bancarotta della controllata Usa nel conparto del nucleare, la Westinghouse electric, nel marzo del 2017. Il Titolo toshiba ha reagito con un netto recupero alla notizia delle dimissioni con un progresso del 7,5% a 4,940 yen anche per le voci di una possibile gara per l’acquisto della società con i fondi Kkr e Brookfield asset management che sarebbero pronte a scendere in campo per battere l’offerta di Cvc.





