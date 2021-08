“Siamo entrati a Jalalabad”: le prime immagini postate sul web dai talebani

Pubblicità

I talebani hanno preso il controllo della città chiave dell’Afghanistan orientale, Jalalabad. I portavoce dei talebani hanno twittato il video che mostra uomini in piedi sul ciglio della strada che applaudono al passaggio dei militanti talebani sui camioncini. Un testimone ha confermato a Reuters che il luogo in cui è stato girato il filmato si trovava sulla Ring Road, ma Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente quando è stato girato. Funzionari con sede a Jalalabad hanno dichiarato a Reuters che ai talebani è stato permesso il passaggio e che i talebani, in cambio, hanno concesso ai funzionari di lasciare in sicurezza Jalalabad. La decisione di arrendersi è stata presa per evitare “vittime e distruzione”, hanno affermato i funzionari.

