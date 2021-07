“Siamo noi i padroni del nostro destino”: le emozionanti parole di Mancini ai suoi giocatori prima della finale

Pubblicità

Ecco il video della riunione tecnica in cui il il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha annunciato ai giocatori la formazione titolare della finale dell’Europeo, poi vinta ai rigori dall’Italia sull’Inghilterra. L’allenatore mostra ancora una volta una delle sue qualità vincenti, ossia la capacità di stemperare la tensione e di cercare leggerezza e divertimento anche in momenti così importanti, come aveva già fatto prima dei rigori con la Spagna, in semifinale, quando si era incluso nella lista dei tiratori con Vialli e gli altri ex sampdoriani del suo staff. Questa volta, tra i nomignoli e i soprannomi dei calciatori, include tra gli undici titolari “Spina”, ossia Spinazzola, in realtà infortunato e con le stampelle. Ride, poi cancella il suo nome e lo sostituisce con quello di Emerson. Infine, concluso l’elenco, dice: “Sapete quello che siete e quello che dovete fare. Se siamo qua non è un caso. Siamo noi i padroni del nostro destino, non gli avversari”.

