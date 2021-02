Sicilia, 34 assunti dalla Regione 21 anni dopo aver vinto il concorso

Pubblicità

Gli Avion Travel avevano da poco vinto il cinquantesimo festival di Sanremo e il Senato aveva approvato la legge sulla par condicio. Le torri gemelle erano ancora parte dello skyline di New York e alla Regione Sicilia guidata dal diesse Angelo Capodicasa, il 14 aprile del 2000 si bandiva l’ultimo maxiconcorso dei Beni Culturali.

L’ultimo forse anche perché tanto tormentato da concludere il suo iter, di fatto, soltanto il prossimo 31 marzo quando gli ultimi 34 vincitori sopravvissuti alle carte bollate e alla burocrazia firmeranno la lettera di assunzione dell’assessorato. Il concorso è quello di assistente tecnico restauratore. Si tratta in realtà di 19 selezioni con in palio 97 posti.

Le domande arrivate a Palazzo d’Orleans furono 600 mila e già nell’aprire le buste si persero mesi, poi anni. Nel 2008 a concorso ancora in fase di espletamento arrivò anche la legge che bloccò le assunzioni alla Regione fino al 2011. Altre sei selezioni (per bibliotecario, aiuto bibliotecario, geometra e altre figure tecniche) che avrebbero messo in palio altri 365 posti sono state annullate nel 2015.

Dei quasi mille posti banditi nel 2000, 390 riguardavano la figura di dirigente tecnico. La selezione chiamava in causa archeologi, storici dell’arte, geologi, chimici, fisici e paleografi. Necessaria la laurea ma anche una specializzazione professionale e più di una pubblicazione. Poi però la riforma del pubblico impiego cancella la figura per la quale concorrevano. Così la Regione proponeva un’assunzione come funzionari direttivi, figura che riguarda i diplomati e con stipendi ben più bassi.

Ricorsi e battaglie legali si susseguono, compresa una richiesta di risarcimento da 560mila euro avanzata alla Regione dalla Corte dei Conti quando vengono bloccate le assunzioni nel 2008. Fra appelli e Cassazione alcuni fortunati riescono a essere assunti “appena” 17 anni dopo. Altri ci rinunciano, non si hanno conferme ma qualcuno potrebbe anche non avercela fatta.

Adesso a 21 anni da quel bando i 34 superstiti firmeranno il tanto desiderato contratto di lavoro il prossimo 31 marzo. Merito della delibera di giunta approvata il 29 gennaio scorso.

Per l’assunzione la Giunta regionale guidata da Nello Musumeci ha dovuto prendere atto delle decisioni dei ricorsi ed ora che è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale fino al 2022, i 34 che avevano partecipato al bando per ingegnere, architetto e restauratore saranno assunti. Nella delibera la giunta evidenzia che c’è stato “un tormentato iter giudiziario” con sentenze passate in giudicato per l’assunzione.

La Regione specifica anche i settori in cui verranno assunti: 14 al dipartimento dei beni culturali, 5 all’Ufficio speciale per la progettazione, 5 per il dipartimento delle finanze e del credito, 8 al dipartimento dell’ambiente e 2 al dipartimento Istruzione università e diritto allo studio.

Rimane un ultimo brivido che avvolgerà il loro primo giorno di lavoro. Il cartellino lo timbreranno per la prima volta il 1° aprile. Salire le scale verso l’ufficio temendo che sia tutto uno scherzo sarà inevitabile.





