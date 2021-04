Siena incidente Zanardi, la procura chiede l’archiviazione

Pubblicità

La procura di Siena ha chiesto l’archiviazione per l’incidente di Alex Zanardi avvenuto il 19 giugno 2020 lunga la strada provinciale 146 nel comune di Pienza in direzione di San Quirico d’Orcia. Non è stato ravvisato “alcun nesso causale tra la condotta tenuta da Marco Ciacci alla guida dell’autoarticolato e la determinazione del sinistro stradale in seguito al quale Zanardi riportava gravi lesioni”.

Ad avviso della Procura, informano i carabinieri in un comunicato, “l’autista dell’autocarro viaggiava ad una velocità moderata e comunque ampiamente al di sotto del limite di velocità previsto su quel tratto di strada e reagiva prontamente alla vista del ciclista mettendo in atto una manovra di emergenza (sterzando verso il margine destro della carreggiata) per allontanarsi dalla linea di mezzeria e cercare di evitare l’impatto con l’handbike condotta da Zanardi. impatto che sfortunatamente si verificava interamente all’interno della corsia di pertinenza dell’autoarticolato”.

Dunque sarebbe scagionato il conducente del camion carico di cereali che viaggiava in direzione opposta.





