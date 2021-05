Silvia Aisha Romano si è sposata con un amico d’infanzia: matrimonio con rito islamico e nuova vita fuori Milano per la cooperante rapita in Kenya

Si è sposata con un suo amico d’infanzia, ha lasciato Milano e la sua casa al Casoretto, quella dove era tornata dopo 18 mesi di sequestro, e si è trasferita fuori città. La vita va avanti e con tante novità per Silvia Romano, la 26enne cooperante milanese che era stata rapita in Kenya, dove si trovava per un progetto di volontariato, nel novembre 2018, rilasciata nel maggio 2020 in Somalia.

A raccontare a un anno di distanza dal rilascio la vita di Silvia Aisha Romano – questo il nome che ha scelto dopo essersi convertita all’Islam – è la Stampa. Si chiama Paolo, suo marito, è un suo coetaneo e anche lui si sarebbe convertito per seguire la fede di Silvia Romano. La coppia – il matrimonio sarebbe stato celebrato nell’ottobre scorso a Campegine, paesino dell’Emilia Romagna dove suo marito viveva – ha lasciato Milano, Silvia Romano adesso insegna lingue straniere in una scuola per adulti e – sempre nel racconto del quotidiano – la scelta è stata quella di andare via da Milano, trovando casa in provincia.